Крупнейшая нефтесервисная компания прекратила поставки в Россию

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) объявила о прекращении поставок продукции и технологий со всех своих предприятий по всему миру в Россию в связи с расширением международных санкций, сообщается на сайте SLB. До этого компания ограничила поставки из США, Великобритании, ЕС и Канады.

«SLB всерьез относится к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях и по-прежнему поддерживает международное сообщество», — говорится в сообщении. В SLB добавили, что призывают к прекращению боевых действий на Украине.

С марта 2022 года компания предпринимает шаги по сокращению своей деятельности в России и ограничению инвестиций и новых технологий.

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