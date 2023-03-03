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Эксперты оценили риск падения добычи из-за проблем с нефтесервисом

«Яков и Партнеры»: добыча нефти в России может упасть на 20% из-за проблем с нефтесервисом
Добыча нефти в России к 2030 году может упасть на 20%, если российские компании, которые зависят от западного нефтесервиса и импортного оборудования, не будут развивать собственные сервисы, предупреждает «Яков и Партнеры»
BRENT BRENT $85,86 +0,6%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, однако его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и зависимость от импортного оборудования. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее McKinsey в России), копия которого есть у РБК.

«По нашим оценкам, если ситуация коренным образом не изменится, к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи», — прогнозирует соавтор отчета и партнер «Яков и Партнеры» Андрей Стрельцов.

По его словам, в этих условиях отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного импортозамещения, в том числе пересмотреть механизм взаимодействия добывающих компаний и российских нефтесервисов, а также определить необходимые меры господдержки, к обсуждению которых должны быть привлечены все заинтересованные стороны.

«В настоящий момент ведется системная работа по импортозамещению критически важного оборудования для бурения. Работы ведутся по всему технологическому спектру, в частности, проводятся испытания комплекса установок для гидроразрыва пластов (ГРП), успешно протестировано оборудование для геологоразведки. Кроме того, ведутся разработки комплекса внутрискважинного оборудования, применяемого при строительстве морских нефтегазовых скважин», — отметили в пресс-службе Минэнерго. Россия обеспечивает и продолжит надежно обеспечивать глобальные интересы страны на мировых энергетических рынках и удовлетворять потребности внутреннего спроса, добавляют в ведомстве. Достижение конкретных уровней добычи учитывает различные факторы и может меняться в зависимости от макроэкономических условий. Согласно Энергетической стратегии, на горизонте до 2035 года добыча нефти будет находиться в диапазоне 490–555 млн т в год.

Какие риски увидели эксперты

Российский рынок нефтесервисных услуг демонстрировал стабильный рост вплоть до 2019 года, несмотря на значительные колебания цен на нефть. По данным «Яков и Партнеры» и Enerdata, с 2010 по 2019 год он вырос с $13,6 млрд до $20,1 млрд, а цены на нефть российской эталонной марки Urals колебались с $50 до $110 за баррель.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса объем нефтесервисных услуг снизился на 13%, затем восстановился почти до $20 млрд, а в прошлом году снова сократился до $17,8 млрд.

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Но «ахиллесовой пятой» российского рынка является высокая консолидация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний, что препятствует дальнейшему полноценному развитию отрасли, отмечают эксперты «Яков и Партнеры». Сейчас 50% нефтесервисных услуг сосредоточены у самих нефтегазовых компаний («Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз» и др.), 30% — у российских независимых подрядчиков (Eurasia Drilling, «Русгазбурение», «Новомет», «Геотэк» и др.), а еще 20% — у иностранцев (крупнейшие из них — Schlumberger, Baker Hughes, Haliburton и Weatherford).

Практически все компании из недружественных стран, включая «большую нефтесервисную четверку» (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили в 2022 году о приостановке деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине. Часть из них решила продать российские активы местному менеджменту, который самостоятельно продолжает работу без поддержки глобальных компаний и доступа к технологическим ресурсам. Так, Schlumberger после ухода из России западных фирм активизировала свой бизнес в стране и смогла нарастить выручку за счет покинувших рынок конкурентов, сообщало в январе 2023 года агентство Reuters со ссылкой на источники и на документы предприятия.

Однако в условиях усиления санкционного давления возможно прекращение деятельности оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, предупреждают эксперты «Яков и Партнеры».

По прогнозу консалтинговой компании, объем проходки бурения (одна из основных нефтесервисных услуг) вырастет с 27,5 млн м в 2022 году до 28 млн м к 2030-му, а количество пробуренных скважин вырастет с 11,1 тыс. до 16,1 тыс. Причем на 85% вырастет число пробуренных горизонтальных скважин (до 10,9 тыс.). Для этого потребуется существенный прирост парка буровых установок. Сейчас он насчитывает около 1,5 тыс. единиц, из которых около 40% устарело, поэтому для сохранения и роста темпов бурения оборудование придется существенно обновить.

На подрядчиков из недружественных стран приходится лишь 15% рынка бурения в России, но они играют ключевую роль в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса, которые будут наиболее востребованы в связи с истощением традиционных запасов и ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти. Наиболее востребованная технология для поддержания объемов добычи и ее интенсификации на новых месторождениях — гидроразрыв пласта. Сейчас 52% этого рынка занимают западные компании. Более половины (56%) рынка технологий измерения и исследований во время бурения (MWD/LWD) также приходится на подрядчиков из недружественных стран, а качество российских аналогов, по экспертным оценкам, до сих пор существенно отстает от них, отмечается в исследовании. К тому же наиболее зависимыми от импорта остаются такие шельфовые технологии, как плавучие буровые установки (90% импорта), оборудование для морской добычи (80%), морская сейсморазведка (70%) и суда обеспечения (80%).

Негативный сценарий для рынка нефтесервисов может реализоваться в случае продолжающего дефицита российских технологий и дальнейшего ужесточения режима санкций. Стагнация рынка на уровне $18 млрд на ближайшие пять—семь лет приведет к «существенному падению» добычи углеводородов к 2030 году, или на 20%, заключают авторы исследования.

Тем не менее некоторые эксперты предсказывают, что добыча нефти в России уже в этом году может снизиться на 10–15% из-за западных санкций — эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов на ключевой рынок Евросоюза, а также ценовые потолки на их поставки в третьи страны. В бюджете на 2023 год заложен прогноз по снижению добычи на 8%, с 535 млн до 490 млн т.

«Значительное падение добычи нефти вряд ли произойдет, но из-за постоянного ухудшения запасов будет происходить рост себестоимости добычи и будет крайне сложно ее наращивать без передовых технологий, а их будет практически невозможно создавать без должных усилий государства, которых сейчас явно недостаточно», — говорит президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Как исправить ситуацию

Для «нивелирования рисков» и ускоренного развития рынка нефтесервисных услуг в России до 2030 года эксперты «Яков и Партнеры» предлагают несколько мер.

  • Утвердить список первоочередных (критически важных) технологий для развития российских сегментов нефтесервиса.
  • Согласовать с нефтегазовыми компаниями целевые объемы спроса и необходимые параметры качества технологий, а также новую модель взаимодействия с российскими подрядчиками.
  • Согласовать с нефтегазовыми компаниями, производителями оборудования, подрядчиками распределение мероприятий в рамках «дорожной карты» формирования технологий и конкретные меры господдержки по сегментам нефтесервисов. Некоторые нефтегазовые компании уже начали формировать рынок подрядчиков по сложным нефтесервисам под свои требования, когда ключевые компетенции развиваются на стороне независимых компаний, а нефтяники предоставляют им комфортные условия на разработку и отладку технологий, включая долгосрочное финансирование и твердый заказ по объемам.
  • Необходимо сформировать специальные налоговые преференции для независимых российских нефтесервисов и изменить механизм платежей (у средних компаний не всегда есть возможность предоставления длительной отсрочки платежей до результатов испытаний и внедрения технологий).
  • Необходимо создать условия для наращивания российской компонентной базы, что в долгосрочной перспективе снизит риски и себестоимость оборудования.

При реализации этих мер Россия сможет увеличить объем нефтесервисного рынка до $24 млрд к 2030 году и избежать потери 20% добычи нефти, считают в «Яков и Партнеры». В этом случае высоки шансы реализации базового сценария, при котором добыча нефти в стране в 2030 году составит более 500 млн т, уверены эксперты.

Несмотря на объявленную еще в 2014 году программу импортозамещения в нефтегазовом комплексе, российская отрасль все еще сильно зависит от иностранных технологий и оборудования, отмечает Виктор Хайков. Для того чтобы «резко» и в кратчайшие сроки создавать в России свои технологии, нефтегазодобывающим компаниям необходимо в корне изменить практику работы с подрядчиками и производителями — кардинально снизить сроки оплаты, предусматривать авансирование, снизить «драконовские» штрафы и ответственность, дать возможность зарабатывать и строить долгосрочные планы и вкладывать в свое развитие, указывает он.

«Без всего этого у большинства наших компаний нет необходимых для полного импортозамещения ресурсов и очень краткосрочный период планирования, нацеленный лишь на выживание, — считает Хайков. — Государство должно выполнять роль координатора процесса, формировать совокупный спрос, а также брать на себя создание сверхсложных элементов для комплексных систем, таких как гидроразрыв пласта, — здесь нужно создавать мощные двигатели, насосы, трансмиссии, электронику — остальное уже создает российский частный бизнес сам».

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
нефть нефтесервис добыча Яков и Партнеры
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