Крупнейшая нефтесервисная компания ограничила бизнес в России

Среди принятых SLB мер, чтобы продолжить работу в России под санкциями, ограничение поставок продуктов и технологий, произведенных в США, Великобритании, ЕС и Канаде

Фото: slb.com

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) ввела ограничения для своего бизнеса в России, чтобы сохранить его в условиях санкций, сообщил Reuters.

Как заявил представитель SLB, по мере ужесточения международных санкций компания сворачивает свою деятельность в стране, которая выходит за рамки введенных ограничений. В частности, среди недавно принятых «дополнительных мер контроля» — ограничение поставок в Россию продуктов и технологий, произведенных в США, Великобритании, ЕС и Канаде. Также в компании подтвердили, что закрыли российским сотрудникам доступ к некоторому программному обеспечению, внутренним доскам объявлений и базам данных в Соединенных Штатах и Великобритании.

Новые меры «обеспечивают соблюдение нашими сотрудниками всех вводящихся санкций», утверждает источник Reuters. Глава SML Оливье Ле Пеш во внутреннем обращении к сотрудникам в конце февраля признал, что сложилась сложная ситуация, однако компания не планирует уходить из России, пишет Reuters со ссылкой на аудиозапись.

«Мы считаем, что лучший вариант для всех заинтересованных сторон — это продолжать работу в России до тех пор, пока мы можем делать это в полном соответствии с международными санкциями», — сказал Ле Пеш. Масштабы работы в России сократятся из-за «рыночных условий и принятых нами мер, включая запрет на новые инвестиции и развертывание технологий», добавил он.

В 2022 году в SLB в России работали около 10 тыс. человек, с тех пор их число сократилось до 9,6 тыс., пишет Reuters. В прошлом году российский бизнес принес 6% общего годового дохода SLB в $28,1 млрд, теперь эта доля снизилась примерно до 5%, сообщил источник агентства.

С конца февраля 2022 года Россию покинули более 100 иностранных компаний. Schlumberger продолжила работу, но объявила, что прекратит инвестировать в местные проекты и приостановит развертывание технологий на предприятиях.

В январе 2023 года Reuters со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы компании сообщил, что SLB активизировала свой бизнес в России и смогла нарастить выручку за счет покинувших рынок конкурентов. По данным агентства, выручка подразделения SLB, работающего в России и странах Центральной Азии, в третьем квартале прошлого года выросла по сравнению со вторым на 25%.