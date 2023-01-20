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Reuters узнал об активизации работы в России нефтесервисного гиганта

Reuters: нефтесервисный гигант SLB активизировал бизнес в России после начала спецоперации
В третьем квартале 2022 года подразделение SLB, работающее в России, нарастило выручку на 25%, в том числе за счет ухода конкурентов. Reuters отмечает, что компания не нарушает западных санкций
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее — Schlumberger) после начала боевых действий на Украине и ухода из России западных фирм активизировала свой бизнес в стране и смогла нарастить выручку за счет покинувших рынок конкурентов, пишет Reuters со ссылкой на источники и на документы предприятия.

По данным агентства, выручка подразделения SLB, работающего в России и странах Центральной Азии, в третьем квартале 2022 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Это на 12 и 11% больше, чем показатели других филиалов в странах Азии и Ближнего Востока и Северной Африки соответственно.

Компания ожидает, что ее российское подразделение достигнет рекордных результатов в четвертом квартале, пишет Reuters.

В марте 2022 года Schlumberger заявила, что прекратит инвестировать в проекты в России и приостановит развертывание технологий на предприятиях. На тот момент нефтесервисный гигант сотрудничал с 2,5 тыс. компаний-поставщиков товаров и услуг в области энергетики и обслуживал 150 объектов «во всех нефтегазодобывающих регионах России и стран Центральной Азии». В России на Schlumberger тогда работали 11,5 тыс. человек. По данным источников Reuters, в конце 2022 года компания наняла еще 70 сотрудников.

Из «большой четверки» нефтесервисных компаний Россию покинули Halliburton и Baker Hughes. Weatherford, как и SLB, не ушла с российского рынка, но ее участие там сокращается, так как компания расторгла некоторые контракты. Часть из них, по данным Reuters, досталась SLB, сколько именно, не уточняется. Reuters отмечает, что деятельность SLB в России не нарушает западных санкций.

В 2015 году компания признавала, что нарушала санкции, связанные с Ираном и Суданом, за что ей пришлось заплатить Минюсту США штраф в размере $237,2 млн. Кроме того, Schlumberger штрафовали на $1,4 млн за предоставление услуг российской «Газпром нефть шельф» (включена в санкционный список США в 2022 году).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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