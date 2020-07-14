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Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

Из-за правовых расхождений пульты для телевизоров и кондиционеров, которые ввозятся из-за рубежа, некому пропускать на таможне, сообщила РАТЭК. Это может привести к приостановке заводов по сборке телевизоров, предупредили эксперты
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. Об этом в письме главе Минфина Антону Силуанову сообщила Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК), передают «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов, в Минфине сообщили, что получили обращение ассоциации.

Правовая неопределенность возникла после того, как 2 июля вступил в силу приказ Минфина, регламентирующий работу таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Согласно документу, оформлять подакцизные товары может только ЦАТ и руководствоваться теперь она может лишь кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

До этого таможенники исходили еще и из описания товаров, пояснил Гуськов. Теперь же пульты попали под один код с электронными сигаретами, и оформить их ввоз в Россию невозможно ни на ЦАТ, так как эти устройства не облагаются акцизом, ни на обычной таможне, отметил он. Это может создать препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а в некоторых случаях делает невозможным декларирование товаров, предупредила Силуанова РАТЭК.

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Товары, которые должна декларировать ЦАТ, перечислены в отдельном положении приказа, и пультов в нем нет, сообщил изданию представитель Минфина. По его словам, Федеральная таможенная служба дала ЦАТ соответствующие разъяснения.

Появление проблем с прохождением пультов через таможню может привести к приостановке российских заводов, на которых собирается электроника, в том числе телевизоры, предупредил Гуськов. По его словам, хоть в России и собирается около 90% продаваемых в стране телевизоров, почти все пульты импортируются.

Информацию о том, что пульты не собираются в России и ввозятся из-за рубежа, изданию подтвердила директор по логистике TPV (занимается сборкой телевизоров Philips в России) Мария Савельева. По ее словам, приостановка импорта приведет к простоям производства на российских заводах. Объем рынка телевизоров в России составляет 5 млн штук в год, но без пульта телевизор нельзя продать, отмечает Савельева.

Из-за низкой себестоимости производители не видят смысла собирать пульты в России, поэтому 99% их ввозится из-за границы, отметил в беседе с изданием гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пульты при этом важны не только для телевизоров, но и для телеприставок, кондиционеров и прочей электроники, и этот рынок составляет десятки миллионов штук в год, оценил эксперт.

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд, следует из прогноза Центра современной электроники.

По словам главы центра Ивана Покровского, наиболее сильного падения — на 60% — эксперты ожидают в сегменте фискального и торгового оборудования. В категории потребительской продукции, из которых около 80% приходятся на телеприставки, а остальное — на бытовую технику, снижение составит 30%.

Автор: Виктория Полякова
Теги: РАТЭК, Антон Силуанов, таможня, телевизор
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