Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

Из-за правовых расхождений пульты для телевизоров и кондиционеров, которые ввозятся из-за рубежа, некому пропускать на таможне, сообщила РАТЭК. Это может привести к приостановке заводов по сборке телевизоров, предупредили эксперты

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Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. Об этом в письме главе Минфина Антону Силуанову сообщила Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК), передают «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов, в Минфине сообщили, что получили обращение ассоциации.

Правовая неопределенность возникла после того, как 2 июля вступил в силу приказ Минфина, регламентирующий работу таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Согласно документу, оформлять подакцизные товары может только ЦАТ и руководствоваться теперь она может лишь кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

До этого таможенники исходили еще и из описания товаров, пояснил Гуськов. Теперь же пульты попали под один код с электронными сигаретами, и оформить их ввоз в Россию невозможно ни на ЦАТ, так как эти устройства не облагаются акцизом, ни на обычной таможне, отметил он. Это может создать препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а в некоторых случаях делает невозможным декларирование товаров, предупредила Силуанова РАТЭК.

Товары, которые должна декларировать ЦАТ, перечислены в отдельном положении приказа, и пультов в нем нет, сообщил изданию представитель Минфина. По его словам, Федеральная таможенная служба дала ЦАТ соответствующие разъяснения.