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Технологии и медиа ,  
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Mediascope впервые представил данные по телесмотрению по всей России
Средний россиянин ежедневно проводит три с половиной часа за просмотром телевизора. В крупных городах этот показатель меньше, в малых населенных пунктах — больше
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне в среднем смотрят телевидение 3 часа 29 минут в сутки, говорится в поступившем в РБК сообщении исследовательской компании Mediascope, впервые представившей данные телеизмерений по всей России.

В крупных городах телевизор смотрят меньше, чем в малых населенных пунктах, — 3 часа 11 минут против 3 часов 47 минут. При этом максимальная разница в среднем времени просмотра наблюдается среди детей и молодых зрителей.

Около 64% граждан в возрасте от четырех лет и старше ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тыс. это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных пунктах — 67%.

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В малых населенных пунктах гораздо выше проникновение спутникового приема, отметили в Mediascope. Если в крупных городах спутниковая тарелка есть у 9% домохозяйств, то в малых — у 28%.

В телеизмерениях Mediascope участвуют около 7,8 тыс. домохозяйств, из них 5,8 тыс. живут в крупных городах с населением более 100 тыс. человек, 1,2 тыс. — на дачах, 1 тыс. — в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил, что запуск измерений телеаудитории по всей стране позволит компании более полно и правильно совмещать данные теле- и интернет-исследований.

Согласно августовскому исследованию Левада-центра, россияне стали реже смотреть федеральные каналы. Если в 2009 году информацию по ТВ получали 94% граждан страны, то сейчас их 72%. За десять лет доля респондентов, которые доверяют телевидению как источнику новостей, снизилась примерно с 80 до 55%. Параллельно доверие к интернет-ресурсам выросло до 22% (в 2009 году было 9%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: телевидение, статистика, просмотр
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