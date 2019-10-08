Mediascope впервые представил данные по телесмотрению по всей России

Средний россиянин ежедневно проводит три с половиной часа за просмотром телевизора. В крупных городах этот показатель меньше, в малых населенных пунктах — больше

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне в среднем смотрят телевидение 3 часа 29 минут в сутки, говорится в поступившем в РБК сообщении исследовательской компании Mediascope, впервые представившей данные телеизмерений по всей России.

В крупных городах телевизор смотрят меньше, чем в малых населенных пунктах, — 3 часа 11 минут против 3 часов 47 минут. При этом максимальная разница в среднем времени просмотра наблюдается среди детей и молодых зрителей.

Около 64% граждан в возрасте от четырех лет и старше ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тыс. это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных пунктах — 67%.

В малых населенных пунктах гораздо выше проникновение спутникового приема, отметили в Mediascope. Если в крупных городах спутниковая тарелка есть у 9% домохозяйств, то в малых — у 28%.