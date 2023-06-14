Власти Херсона заявили о поиске инвестора для Центра морского туризма

Херсонская область ищет инвесторов для Центра морского туризма с выставочным комплексом и устричной фермой. Сейчас власти региона формируют список туристических объектов, многие из которых оказались брошены

Херсонская область (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Херсонская область ищет инвесторов для реализации проекта по созданию Центра морского туризма в Геническе, а также развития туристической инфраструктуры в заповедниках и на термальном источнике Арабатской стрелки. Туристический потенциал региона был представлен на стенде Херсонской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

Создать Центр морского туризма власти региона предлагают на территории рыболовецкого завода в Геническе. Планируется, что центр будет развивать два направления отдыха, следует из буклета минтуризма Херсонской области с описанием проектов, которые могут быть потенциально интересны инвесторам. Первое — морской туризм с яхтенной стоянкой, детско-юношеским яхт-клубом и сервисной базой по обслуживанию и ремонту морского транспорта. Второе направление — гастрономический туризм: устричное хозяйство с рыбным рестораном, выставочный центр, а также экскурсии, фестивали, форумы и мастер-классы.

В буклете описано еще несколько перспективных, с точки зрения минтуризма, для отдыха мест, куда власти региона планируют привлекать бизнес для развития туристического жилья. Среди них — геническое Розовое озеро в Приозерном, зоопарк «Сафари-парк» в Счастливцево, остров Джарылгач на Черном море, термально-минеральный источник в районе села Стрелковое, соленые озера Арабатской стрелки — «Мертвое море» Херсонской области, в котором сочетаются высокая минерализация (350 г/л) и небольшая глубина (до 1,5 м).

Туристический потенциал власти видят и у заповедника «Аскания-Нова» возле Каховки.

Сейчас идет поиск инвесторов для этих проектов, но конкретных договоренностей пока нет, а для их реализации необходимо сначала сформировать законодательную базу и принять областной закон о туризме, пояснила РБК представитель минтуризма Херсонской области. «Мы приглашаем инвесторов для развития жилых территорий — домиков, это единственное, что мы можем пока предлагать», — уточнили в минтуризма. Государство готово выступить соинвестором этих проектов и покрыть 50% затрат, если застройщик в течение трех лет обязуется организовать туда заселение отдыхающих.

Объем инвестиций, которые необходимо вложить в развитие объектов, в минтуризма Херсонской области оценить затруднились: сначала должен быть принят областной закон о туризме. Сейчас власти региона формируют список туристических объектов, многие из которых оказались брошены.

В регионе есть «единичные туристы», говорят в министерстве, но в будущем Херсонская область имеет «потенциал для привлечения туристов не только из других регионов России, но также из Белоруссии и стран СНГ».

Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России осенью 2022 года в результате референдума. Перед этим Москва признала их независимость в административных границах. В настоящее время левый берег Днепра в районе Херсона находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских. В июне президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ начали контрнаступление, но понесли большие потери и не достигли намеченных целей.

6 июня в Херсонской области обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Под водой оказался также Нижнеднепровский национальный природный парк в Херсонской области.

Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила ответственность на Россию. 10 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.

К 12 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что пик наводнения пройден. К 13 июня с затопленных территорий были эвакуированы 7,2 тыс. человек.

10 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по пунктам временного размещения эвакуированных на Арабатской стрелке.