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«Норникель» выкупит акции на ₽6 млрд для выпуска токенов для сотрудников

«Норникель» выкупит акции на ₽6 млрд для мотивационной программы в виде цифровых активов
«Норникель» направит до 6 млрд руб. на выкуп 407 тыс. акций (0,266%) для мотивационной программы. В ней смогут участвовать и получить акции в виде цифровых активов все сотрудники со стажем работы более года (около 70 тыс. человек)
Норникель GMKN ₽15 768 +2,36% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Дочка» «Норильского никеля» ООО «Проектные сервисы» 14 апреля заключила договор с ООО «Цифровые активы», которое должно будет выкупить на Московской бирже или на внебиржевом рынке 407 344 обыкновенные акции (0,266% уставного капитала) компании в период с 1 мая до 31 декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении» «Норникеля».

Стоимость этого пакета на Московской бирже по итогам торгов в четверг, 13 апреля, составляла 6,28 млрд руб. Бумаги будут покупаться для реализации мотивационной программы «Норникеля» «Цифровой инвестор», которая предусматривает, что сотрудники компании смогут «приобретать» цифровые финансовые активы (ЦФА, MineToken), выпущенные на эти акции, следует из сообщения. Компания «Цифровые активы» выступает эмитентом этих ЦФА.

Согласно параметрам программы «Цифровой инвестор» все сотрудники, работающие в компании более года (по данным на 1 января, около 70 тыс. из 80 тыс. человек), получат от двух до десяти ЦФА в зависимости от стажа, пояснил РБК представитель компании. Он также подчеркнул, что это будет бесплатно. Один ЦФА равен стоимости одной акции, на цифровые активы начисляются аналогичные дививиденды. Параметры программы предусматривают lockup-период (запрет на продажу) в один год, погашение ЦФА планируется через пять лет «по рыночной цене».

Это пилотный проект, и в случае интереса работников к такому инструменту может быть рассмотрено продолжение программы, сказал представитель «Норникеля».

Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин еще в прошлом сентябре говорил в интервью РБК, что планирует реализовать в компании принцип «народного капитализма», анонсируя, что это начнется с нового года. «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда «Норильский никель» был приватизирован (в 1994 году. — РБК), то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций «Норникеля» опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал он. Сейчас «Интерросу» Потанина принадлежит 37% «Норникеля», UC Rusal — 26,39%.

По словам Потанина, уже около 10% уставного капитала «Норникеля» находится у физлиц. «Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — отметил он тогда. Бизнесмен также уточнил, что при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку и приобрести только часть акции: «Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений».

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Реализация программы будет проходить на платформе «Атомайз» и предусматривает lockup-периоды, чтобы сотрудники, как объяснял Потанин, не смогли сразу избавиться от этих активов, чтобы те «пожили с ними»: «Одной из проблем ранней приватизации было то, что люди не успели понять, что такое эта собственность, что такое эти доли, акции и прочее. Поэтому и некритично оценивали то, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Норникель Владимир Потанин мотивационная программа
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«Норникель» начал выпускать токены на свой долг
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