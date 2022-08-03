«Норникель» начал выпускать токены на свой долг

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Пользователи Solana потеряли свыше $8 млн из-за уязвимости блокчейна Крипто, 10:24
Акции ММК упали на 14% после введения ограничений США против компании Инвестиции, 10:19
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 10:16
Как выявить, сколько у вас в компании антикризисных сотрудников Pro, 10:14
В России вырос спрос на мороженое и безалкогольные напитки Life, 10:08
Кино с пленки в саду и концерт-подорожник: культурная афиша августа Стиль, 10:01
Шрёдер после встречи с Путиным заявил, что Москва хочет переговоров Политика, 09:57
Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде Общество, 09:57
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 09:52
Металлурги терпят убытки из-за санкций. Что ждет российские компании Pro, 09:51
Лавров обвинил США в стремлении показать безнаказанность визитом Пелоси Политика, 09:48
«Наполи» откажется от покупки африканцев из-за нежелания быть «идиотами» Спорт, 09:47
Инвесторы нарастили объем торгов золотом на фоне сложностей с валютой Инвестиции, 09:40
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 09:26
Финансы ,  
0 

«Норникель» начал выпускать токены на свой долг

«Норникель», чьим совладельцем является Владимир Потанин, начинает эмиссию криптоаналогов облигаций на платформе, которая принадлежит миллиардеру. Пока речь идет о пилотном проекте токена на долг на небольшую сумму
Норникель GMKN ₽15 330 +1,25% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейший производитель палладия и никеля «Норникель» планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на свою кредиторскую задолженность на блокчейн-платформе «Атомайз». Эмиссия пока проходит в пилотном (тестовом) режиме, она начинается 3 августа, рассказал РБК директор департамента казначейства «Норникеля» Александр Гаврилов.

ЦФА на кредиторскую задолженность является в том числе цифровым аналогом облигаций. Новый токен получил название New Money Market (NMM). Его обеспечение — финансовое обязательство «Норникеля» по возврату денежных средств инвестору в дату, определенную эмиссионной документацией. Параметры токена соответствуют кредиторской задолженности «Норникеля» перед поставщиком производственного оборудования — группой компаний «Север». Актив будет размещен в адрес поставщика, который продаст его инвестору — Росбанку. Сумма одного токена (и всего тестового выпуска) составит пока лишь 9,2 млн руб., срок погашения — 45 дней. В дальнейшем «Норникель» может масштабировать выпуск таких токенов.

Крупнейшим совладельцем «Норникеля» и Росбанка является бизнесмен Владимир Потанин, его структуры также выступают инвесторами в «Атомайз».

Сбербанк запустил собственную платформу по выпуску цифровых активов
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Как работают ЦФА

Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу с 1 января 2021 года. Он регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Операторами ЦФА могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр Банка России. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся.

Согласно закону, выпускать ЦФА могут операторы информационных систем. Их реестр ведет Банк России. «Атомайз» стал первым участником реестра в феврале 2022 года. Сейчас в него также включены Сбербанк и финтехкомпания «Лайтхаус».

Экосистема торговых площадок по токенизации «Атомайз» создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. В России «Атомайз» работает вместе с Росбанком, который берет на себя функции идентификации клиентов и проведения расчетов. Все сделки с ЦФА проходят на платформе «Атомайз», при этом выпускать эти инструменты могут сторонние компании. Инвесторами могут быть как резиденты, так и нерезиденты. В данном выпуске ЦФА на кредиторскую задолженность «Норникеля» нерезидентов нет, пояснил представитель «Атомайза». Он добавил, что площадка организует выпуск для «Норникеля» на коммерческих условиях.

По закону инвесторы в России смогут приобретать ЦФА — обращаться они будут не на биржах, а на площадках операторов цифровых платформ. В случае с токеном «Норникеля» речи о доступе широкого круга инвесторов к инструменту пока не идет. Но он предусматривает возможность дробления в дальнейшем, передавать права на токен можно будет при вторичном обращении актива.

Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций
Финансы
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Почему экономика Канады чувствует себя хуже других стран G7
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи

Зачем «Норникелю» нужен токен на долги

Пилот открывает доступ крупным компаниям и их поставщикам к новому инструменту для управления оборотным капиталом, а также для эффективного вложения временно свободных денежных средств, пояснил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Аналогичные решения могут быть предложены для широкого круга корпоративных клиентов в ближайшее время, уточнил он.

Как объясняет Гаврилов, при традиционном финансировании заказчик платит поставщику с отсрочкой. Чтобы финансировать оборотный капитал, поставщик обращается в банк за краткосрочным кредитом под высокий процент. Заказчику, наоборот, нужно разместить деньги с максимальной доходностью, часто он просто кладет их на депозит.

«В случае с выпуском ЦФА на кредиторскую задолженность поставщик приобретает его у заказчика с дисконтом, который будет ниже его банковской ставки по кредиту в банке. Для заказчика же ставка дисконта дает ему дополнительную прибыль над депозитной, так как он сохраняет ликвидность вплоть до погашения и может параллельно держать ее на депозите. Таким образом, компания может заработать на своей ликвидности больше», — объясняет Гаврилов. Поставщик же может продать ЦФА инвестору и за счет этого быстрее получить деньги, погасить кредитные обязательства или пополнить оборотные средства, добавляет глава департамента казначейства «Норникеля».

Потанин о санкциях, объединении с Rusal и поставках в Европу. Видео
Бизнес

Сейчас для всех участников рынка становится важным поиск полноценного источника долгового фондирования, так как для многих компаний, в том числе «Норникеля», традиционные источники долгового капитала стали закрыты, рассуждает Гаврилов: «Не стало доступа к международному рынку капитала, мы не можем размещать еврооблигации, привлекать синдицированные кредиты и так далее. Поэтому сейчас любой инструмент, который максимально в полной степени мобилизует ресурсы, доступные нам на домашнем рынке, и при этом обладает высокой степенью защищенности от юридических и санкционных рисков, может являться решением».

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Антон Фейнберг
«Норникель» токенизация
Материалы по теме
Институт ВЭБа предложил создать криптозолотой рубль
Экономика
Российский экспортный центр приготовился к тестам расчетов в криптовалюте
Экономика
«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютами
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter