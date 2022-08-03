«Норникель» начал выпускать токены на свой долг

«Норникель», чьим совладельцем является Владимир Потанин, начинает эмиссию криптоаналогов облигаций на платформе, которая принадлежит миллиардеру. Пока речь идет о пилотном проекте токена на долг на небольшую сумму

Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейший производитель палладия и никеля «Норникель» планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на свою кредиторскую задолженность на блокчейн-платформе «Атомайз». Эмиссия пока проходит в пилотном (тестовом) режиме, она начинается 3 августа, рассказал РБК директор департамента казначейства «Норникеля» Александр Гаврилов.

ЦФА на кредиторскую задолженность является в том числе цифровым аналогом облигаций. Новый токен получил название New Money Market (NMM). Его обеспечение — финансовое обязательство «Норникеля» по возврату денежных средств инвестору в дату, определенную эмиссионной документацией. Параметры токена соответствуют кредиторской задолженности «Норникеля» перед поставщиком производственного оборудования — группой компаний «Север». Актив будет размещен в адрес поставщика, который продаст его инвестору — Росбанку. Сумма одного токена (и всего тестового выпуска) составит пока лишь 9,2 млн руб., срок погашения — 45 дней. В дальнейшем «Норникель» может масштабировать выпуск таких токенов.

Крупнейшим совладельцем «Норникеля» и Росбанка является бизнесмен Владимир Потанин, его структуры также выступают инвесторами в «Атомайз».

Как работают ЦФА Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу с 1 января 2021 года. Он регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Операторами ЦФА могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр Банка России. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся. Согласно закону, выпускать ЦФА могут операторы информационных систем. Их реестр ведет Банк России. «Атомайз» стал первым участником реестра в феврале 2022 года. Сейчас в него также включены Сбербанк и финтехкомпания «Лайтхаус». Экосистема торговых площадок по токенизации «Атомайз» создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. В России «Атомайз» работает вместе с Росбанком, который берет на себя функции идентификации клиентов и проведения расчетов. Все сделки с ЦФА проходят на платформе «Атомайз», при этом выпускать эти инструменты могут сторонние компании. Инвесторами могут быть как резиденты, так и нерезиденты. В данном выпуске ЦФА на кредиторскую задолженность «Норникеля» нерезидентов нет, пояснил представитель «Атомайза». Он добавил, что площадка организует выпуск для «Норникеля» на коммерческих условиях.

По закону инвесторы в России смогут приобретать ЦФА — обращаться они будут не на биржах, а на площадках операторов цифровых платформ. В случае с токеном «Норникеля» речи о доступе широкого круга инвесторов к инструменту пока не идет. Но он предусматривает возможность дробления в дальнейшем, передавать права на токен можно будет при вторичном обращении актива.

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Зачем «Норникелю» нужен токен на долги

Пилот открывает доступ крупным компаниям и их поставщикам к новому инструменту для управления оборотным капиталом, а также для эффективного вложения временно свободных денежных средств, пояснил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Аналогичные решения могут быть предложены для широкого круга корпоративных клиентов в ближайшее время, уточнил он.

Как объясняет Гаврилов, при традиционном финансировании заказчик платит поставщику с отсрочкой. Чтобы финансировать оборотный капитал, поставщик обращается в банк за краткосрочным кредитом под высокий процент. Заказчику, наоборот, нужно разместить деньги с максимальной доходностью, часто он просто кладет их на депозит.

«В случае с выпуском ЦФА на кредиторскую задолженность поставщик приобретает его у заказчика с дисконтом, который будет ниже его банковской ставки по кредиту в банке. Для заказчика же ставка дисконта дает ему дополнительную прибыль над депозитной, так как он сохраняет ликвидность вплоть до погашения и может параллельно держать ее на депозите. Таким образом, компания может заработать на своей ликвидности больше», — объясняет Гаврилов. Поставщик же может продать ЦФА инвестору и за счет этого быстрее получить деньги, погасить кредитные обязательства или пополнить оборотные средства, добавляет глава департамента казначейства «Норникеля».

Сейчас для всех участников рынка становится важным поиск полноценного источника долгового фондирования, так как для многих компаний, в том числе «Норникеля», традиционные источники долгового капитала стали закрыты, рассуждает Гаврилов: «Не стало доступа к международному рынку капитала, мы не можем размещать еврооблигации, привлекать синдицированные кредиты и так далее. Поэтому сейчас любой инструмент, который максимально в полной степени мобилизует ресурсы, доступные нам на домашнем рынке, и при этом обладает высокой степенью защищенности от юридических и санкционных рисков, может являться решением».