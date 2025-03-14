Компания блогера Влада А4 подаст заявление о банкротстве

ООО «Бумажная бумага», которая занимается продажей чипсов, лимонада и кукурузных палочек под брендом Lava Lava, решила подать заявление о банкротстве. 45% компании принадлежит блогеру Владу А4, он является лицом бренда

Влад А4 (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Команда блогера Влада А4, также известного как Влад Бумага, решила подать заявление о банкротстве ООО «Бумажная бумага», совладельцем которой он является, следует из данных портала «Федресурс».

Компания 11 марта уведомила кредиторов, которыми являются ПАО «Сбербанк» и ООО «Вильд Россия», что намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Размер задолженности не указан.

ООО «Вильд Россия» в декабре 2024 года подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ООО «Бумажная бумага» почти 30 млн руб. Всего в Арбитражный суд Москвы подано пять исков о взыскании с компании блогера средств на общую сумму более 31,6 млн руб.

ООО «Бумажная бумага» была зарегистрирована в 2021 году для развития бизнеса блогера по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада. Из данных СПАРК следует, что Владу Бумаге в ООО принадлежит 45% через кипрскую компанию А4Group. Остальные 55% в равных долях распределены между бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом, а также бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», прибыль ООО «Бумажная бумага» за 2023 года составила 185 млн 533 тыс. руб., а выручка — 3 млрд 880 млн 651 тыс. руб. Компании принадлежит торговая марка Lava Lava. Влад Бумага является лицом бренда.