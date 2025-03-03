Суд признал банкротом владельца интернет-магазина «Плеер.ру»

Основателя «Плеер.ру» Алексея Конышева признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества, она должна завершиться 11 августа. Интернет-магазин прекратил работу в сентябре 2024 года

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом индивидуального предпринимателя Алексея Конышева — основателя и бенефициара интернет-магазина «Плеер.ру», следует из данных в картотеке дел. Решение было принято 24 февраля, на него обратило внимание издание Shopper's.

«Признать несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Конышева Алексея Александровича <...> и ввести процедуру реализации имущества должника», — говорится в судебном решении.

Финансовым управляющим был назначен член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Айрат Жалялов. Ему необходимо предоставить в суд отчет о реализации имущества не позднее 4 августа.

Судебное заседание о завершении процедуры реализации имущества Конышева назначили на 11 августа.

В декабре 2024 года суд арестовал счета, бизнес и имущество Конышева по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) почти на 9,8 млрд руб. в отношении ООО «Восход» (основное юрлицо «Плеер.ру»). По версии ФНС, интернет-магазин периодически менял юрлица, сохраняя структуру, местонахождение и персонал, а его основатель получал деньги от вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса индивидуальных предпринимателей.

Конышев основал «Плеер.ру» в 2001 году. Интернет-магазин был предназначен для продажи, покупки или обмена аудиоэлектроники. Конкуренты обвиняли его в демпинге. Правоохранительные органы приостанавливали работу магазина на несколько дней в июле 2018-го. Аналогичное решение вынес суд в 2019-м по обвинению в неуплате налогов. В сентябре 2024 года «Плеер.ру» прекратил работу. Конышев в интервью «Коммерсанту» объяснил это срывом сделки по продаже магазина, средства от которой должны были пойти на погашение задолженности перед поставщиком электроники. Источник Shopper's утверждал, что менеджеры компании уволились одним днем.