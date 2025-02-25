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Минприроды оценило запасы редкоземельных металлов в России

Запасы редких металлов в России составляют 658 млн т, из них 28,5 млн т — это запас 15 видов редкоземельных металлов, сообщили в Минприроды. Трамп заявлял об интересе к российским ископаемым, а Путин — о готовности сотрудничать
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн т, сообщили в Минприроды.

«Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

К редким металлам относятся 14 видов (литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений), а также группа из 15 видов редкоземельных металлов — их балансовые запасы составляют 28,5 млн т, отметили в министерстве.

«Необходимо отметить, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов (самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий) и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — добавили в Минприроды.

Путин собрал совещание по редкоземельным металлам
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Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, 24 февраля 2025 года

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна. Он отметил, что у США также есть «вещи, которые они могли бы использовать».

Также Трамп рассказал, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о «крупных сделках по экономическому развитию» и об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, обсуждения идут «очень хорошо» и договоренности между Россией и США «будут заключены».

В тот же день президент России провел совещание по редкоземельным металлам. Он отметил значение этой отрасли как стратегического ресурса для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны и устойчивого экономического роста. Позже Путин заявил о готовности России к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — добавил президент.

С начала февраля США ведут переговоры о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называл это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства. Киев настаивает на включении в соглашение гарантий безопасности. Путин сказал, что эта сделка России не касается, но отметил, что следует подтвердить наличие запасов у Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Редкоземельные металлы Минприроды металл запасы
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