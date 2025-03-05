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Политика ,  
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Трамп анонсировал наращивание добычи редкоземельных металлов в США

Соединенные Штаты намерены нарастить добычу редкоземельных элементов, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к совместной сессии Конгресса США. Трансляцию ведет Белый дом.

«Позднее на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — сказал он.

Трамп заявил, что США ведут работу «над гигантским газопроводом на Аляске, одним из крупнейших в мире», партнерами по проекту могут стать Япония, Южная Корея и другие страны, а инвестиции могут составить «триллионы долларов».

Свое заявление он сделал после того, как из-за спора с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля сорвалось подписание соглашения по полезным ископаемым, в том числе и редкоземельным металлам, с Украиной. Киев отмечал, что все еще готов подписать соглашение.

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В своем выступлении Трамп также затронул состояние американской экономики. По его словам, его команда получила в наследство от предыдущей администрации Джо Байдена «экономическую катастрофу и кошмар инфляции».

«Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличению стоимости продуктов питания и сделала самые необходимые в жизни вещи недоступными для миллионов и миллионов американцев. Мы никогда не сталкивались с подобным. Мы пережили худшую инфляцию за 48 лет, а возможно, даже за всю историю нашей страны», — сказал он, отметив, что борется с этим и пытается исправить причиненный ущерб.

Он также высказался о миграционной политике, отметив, что США намерены привлекать «трудолюбивых людей», которые будут приносить деньги, с помощью них можно будет сократить долг Вашингтона. По его словам, команда президента разработала проект «золотой карты» — за $5 млн «самые успешные люди», создающие рабочие места, смогут «купить путь к гражданству США».

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