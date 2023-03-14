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Агаларов и Федун выйдут из правления РСПП

На съезде РСПП из правления исключат Агаларова, Солженицына и Федуна
Из правления РСПП планируют выйти совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун, владелец Crocus Group Араз Агаларов и глава совета директоров Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын, сообщили источники РБК
Араз Агаларов
Араз Агаларов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоится в четверг, 16 марта, из состава правления союза планируется исключить более 15 бизнесменов, включая владельца Crocus Group Араза Агаларова, экс-гендиректора «Почты России» и бывшего вице-премьера Максима Акимова, бывшего управляющего партнера консалтинговой компании EY по странам СНГ Александра Ивлева, экс-главу «Сибура» Дмитрия Конова, председателя совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Степана Солженицына, совладельца USM Алишера Усманова и бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с подготовкой кадровых решений в РСПП, и источник, знакомый с проектом решений съезда.

У большинства бизнесменов основная причина выхода из правления — уход в отставку после введения международных санкций против России или их лично, поэтому формально они не имеют отношения к бизнесу и хотят «как можно меньше публичности», объясняет один из собеседников РБК. Например, Александр Ивлев подтвердил РБК, что выходит из правления РСПП, так как EY прекратила работать в России после начала боевых действий на Украине и тоже вышла из правления союза.

Представитель Конова также подтвердил предстоящие изменения: «Дмитрий Конов давно, еще с марта 2022 года, не работает в «Сибуре», вместе с чем перестал быть активным бизнесменом и работодателем. В деятельности РСПП не принимает участия с того же момента, а формально оставаться в роли члена правления союза видит неправильным, так как де-факто уже давно ее не выполняет».

Представитель «Почты России» пояснил РБК, что членство в отраслевых и бизнес-ассоциациях оформляется на представителя компании. После назначения вместо Максима Акимова нового гендиректора — Михаила Волкова — «Почта» направила в ассоциации информацию о необходимости обновить данные о ключевом представителе, с этим и связаны изменения в членстве РСПП.

РБК направил запрос представителю РСПП.

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Алишер Усманов еще в январе обращался с заявлением о выходе из бюро правления РСПП, рассказывал РБК в конце января источник, близкий к союзу. Тогда в телеграм-каналах появилась фотография заявления бизнесмена, в котором говорилось, что он решил выйти из бюро правления «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». РБК направил запрос представителю Усманова о его выходе из правления РСПП, а также Федуну и представителям Агаларова. Солженицын отказался от комментариев.

Правление является коллегиальным руководящим органом РСПП, избираемым съездом и осуществляющим общее руководство деятельностью союза между съездами. Оно формируется исходя из принципа представительства большинства региональных отделений РСПП, осуществляющих активную деятельность по реализации его целей. Бюро правления осуществляет оперативное руководство деятельностью союза. В съезде РСПП 16 марта примет участие президент Владимир Путин, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия. По его данным, в обращении к бизнесу Путин намерен обратить внимание на необходимость восстановления экономического роста и вытекающего из этого повышения ответственности предприятий. А бизнесмены собираются выразить обеспокоенность усилением роли государства в экономике и попросить о либерализации в бизнес-сфере, в том числе речь об отмене некоторых уголовных наказаний.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Петр Канаев Петр Канаев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Дарья Чебакова
Леонид Федун Араз Агаларов РСПП Степан Солженицын Алишер Усманов Максим Акимов Дмитрий Конов
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