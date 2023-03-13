Bloomberg: на первой встрече Путина с бизнесом за год обсудят взнос и экономический рост

Bloomberg рассказал о темах первой за год встречи Путина с бизнесом

Последняя встреча Путина с бизнесом прошла 24 февраля 2022 года, на ней присутствовали около 40 бизнесменов. Новая встреча, по данным Bloomberg, состоится 16 марта, на ней могут поднять вопрос о разовом сборе с крупного бизнеса

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин 16 марта проведет встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Последний раз масштабную встречу с «представителями российских деловых кругов» Путин проводил более года назад, в день начала спецоперации на Украине.

Собеседники Bloomberg рассказали, что глава государства в обращении к бизнесу намерен обратить внимание на необходимость восстановления экономического роста и вытекающего из этого повышения ответственности предприятий. Бизнес, по данным агентства, собирается выразить обеспокоенность усилением роли государства в экономике и попросить о либерализации в бизнес-сфере, в том числе речь об отмене некоторых уголовных наказаний.

Источники Bloomberg указали, что на встрече также могут поднять вопрос о введении сбора для крупного бизнеса, который обсуждается с зимы. Источник РБК отмечал, что разовую выплату в бюджет могут произвести компании с прибылью выше 1 млрд руб. за 2021–2022 годы. Глава РСПП Александр Шохин говорил, что сбор будут рассчитывать исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022-й и два допандемийных года.

По данным агентства, точного решения вопроса на встрече не будет.

На прошлогодней встрече 24 февраля присутствовали около 40 российских бизнесменов. Тогда в своей речи Путин отметил, что начало боевых действий на Украине было «вынужденной мерой», и выразил надежду, что, несмотря на уже начатое введение санкций, Запад не ставит себе цель «вытолкнуть» Россию из мировой экономической системы. Глава государства призвал бизнес «солидарно работать с правительством», чтобы найти способы поддерживать экономику исходя из складывающихся обстоятельств.