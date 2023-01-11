Совет директоров «Почты России» назначил нового главу компании

Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков, ранее возглавлявший «Национальную лотерею». Ранее занимавший этот пост Максим Акимов сказал РБК, что берет паузу в работе и, «конечно, остается в России»

Михаил Волков (Фото: пресс-служба «Почты России»)

Во вторник, 10 января, совет директоров «Почты России» назначил новым гендиректором компании Михаила Волкова. Об этом РБК сообщил ее представитель. Ранее кандидатуру Волкова согласовало правительство.

До недавнего времени Михаил Волков занимал пост главы «Национальной лотереи» (бренд ООО «Спортивные лотереи», которое на 48,4% принадлежит ВТБ, а на 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву). С 2017 по 2021 год был замгендиректора по операционному управлению «Почты России» — как уточнил представитель почтового оператора, «реализовывал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса», например выдачу посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, оформление предварительной электронной записи в отделение, доставки мелких пакетов на дом и другое.

«Я возвращаюсь в «Почту России» в новой роли, это не приход с нуля. Я знаком с компанией, болею за нее, активно участвовал в важном этапе — акционировании, перестройке под работу от запроса клиента. Заложены большие и нужные изменения, и они еще в процессе», — передал РБК через пресс-службу Волков. Сейчас ситуация в логистике «непростая, требует быстрых решений и разумной перестройки затрат», поэтому на новой должности он планирует вместе с командой продолжить «все важные для клиентов проекты, упрочить финансовую устойчивость и нарастить доходы».

РБК направил запрос в «Национальную лотерею».

Как менялся глава «Почты России»

Максим Акимов занимал должность главы «Почты России» с начала 2020-го. До этого назначения с 2018 по 2020 год был заместителем председателя правительства России.

Основной задачей Акимова в «Почте» было сделать через пять лет из нее технологическую компанию, лидера национального рынка логистики и электронной коммерции. В 2021 году компания обновила стратегию, стараясь фокусироваться на ускорении сроков доставки, продвижении маркетплейсов и товарных витрин. Эта стратегия рассчитана до 2030 года. Планировалось, что с 2021 по 2023 год «Почте России» потребуется около 298 млрд руб. инвестиций. В компании ожидали, что по итогам 2022-го выручка составит 234 млрд руб. по «консервативной оценке» и 275 млрд руб. — по амбициозной. За первое полугодие (последние доступные данные) выручка «Почты России» выросла на 2,7% год к году, составив 106,97 млрд руб. Чистый убыток увеличился в шесть раз, до 19,61 млрд руб.

В конце сентября палата представителей конгресса США приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 россиян, в том числе Акимова, но санкции против него введены не были.

В начале декабря источник РБК рассказывал, что Акимов принял решение уйти из компании по личным мотивам из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний». Акционер компании (на 100% принадлежит государству в лице Росимущества) был уведомлен несколько месяцев назад, с тех пор шли обсуждения по кандидатуре преемника, говорил источник. Помимо Волкова среди кандидатов на пост главы «Почты России», по его словам, рассматривался Алексей Скатин, который с февраля 2020 по сентябрь 2021 года был членом правления «Почты России» и советником гендиректора. Эту информацию подтверждал источник, близкий к Скатину.

Акимов отказался комментировать РБК причины своего ухода из компании, оговорившись, что «берет паузу в работе». «У меня есть предложения, но я не буду их пока раскрывать, думаю над ними. Конечно, я остаюсь в России», — добавил он.