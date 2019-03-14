Глава Минфина США исключил выгоду для детей Дерипаски от снятия санкций

Глава Минфина подчеркнул, что готов предоставить детальную информацию о том, что дети российского бизнесмена не получали выгоду от снятия санкций с En+ и Rusal. В общей сложности Дерипаска передал свои детям 3,4% En+

Стивен Мнучин (Фото: Evan Vucci / AP)

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал в течение семи дней предоставить данные, что дети российского бизнесмена Олега Дерипаски не извлекли выгоды от снятия санкций с компаний En+, Rusal и «Евросибэнерго». Об этом он заявил на слушаниях в финансовом комитете сената Конгресса США, трансляция велась на сайте комитета. В начале марта Дерипаска передал своим несовершеннолетним детям Петру и Марии 3,4% акций En+.

Один из сенаторов спросил Мнучина о сообщениях о том, что дети Дерипаски извлекли выгоду из сделки с Минфином, потому что их акции были переведены в траст Liberi Foundation. Мнучин сказал, что «осведомлен об этих сообщениях, но не готов комментировать». Но заверил, что дети Дерипаски «ни в коем случае не извлекли выгоды», и пообещал дать подробный ответ в течение 7 рабочих дней

«Нашей целью было — и мы считаем, что санкции сработали — сокращение его [Дерипаски] доли собственности [в компаниях]. Теперь все приведено в соответствие, а совет [директоров] контролируется большинством американцев и европейцев», — заявил министр.

РБК ранее в марте писал, что 3,4% акций En+ находятся у детей Дерипаски, Петра и Марии. Голосовать по ним будет независимый поверенный (трасти). Позже журналист New York Times Кеннет Вогел сообщил в Twitter, что акции En+на $94,5 млн, принадлежащие детям Дерипаски, были переданы в траст Liberi Foundation. По данным РБК, эта информация содержится в конфиденциальном документе Минфина США «Условия снятия санкций» с En+/Rusal, а траст находится на острове Джерси (расположен в Ла-Манше).

Минфин США в конце 2018 года объявил о намерении снять санкции с компаний Дерипаски после того, как бизнесмен сократит свою долю в них ниже 50%. Представители Демократической партии США требовали от Мнучина отложить снятие санкций. В январе палата представителей США приняла резолюцию с призывом к администрации президента Дональда Трампа не снимать ограничений с компаний Дерипаски, однако Сенат заблокировал этот документ.