Основанная Абрамовичем компания приобрела крупный участок в Сколково

Структура Millhouse стала совладельцем земельного участка почти на 34 га рядом с инновационным центром «Сколково». У основанной Романом Абрамовичем компании уже были проекты в этом районе — например, «Сколково парк» и гольф-поле

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Связанная с инвесткомпанией Millhouse фирма «Терма гранд» стала владельцем 50% ООО «Управление недвижимостью», на балансе которой находится крупный земельный участок на западе Москвы. Это следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомился РБК. Изменения в структуре владельцев компании произошли 24 декабря прошлого года.

«Управлению недвижимостью», согласно выписке из ЕГРН, принадлежит 33,6 га в 16-ом квартале Можайского муниципального округа рядом с инновационным центром «Сколково». Сейчас это земли сельскохозяйственного назначения, свидетельствуют данные Росреестра. Но, как следует из пояснения к бухгалтерской отчетности компании за 2023 год, она рассматривала возможность их застройки. Так, в графе незавершенные капитальные вложения указан жилой комплекс «Матвеевский» и участок, который сейчас входит в территорию площадью 33,6 га.

В Millhouse РБК пояснили, что сейчас компания разрабатывает проект развития этой территории: вопрос находится на стадии проработки. Планы полностью соответствуют концепции комплексного развития проекта «Сколково Парк», направленной на создание современной и комфортной среды для жизни и работы, уточнили там.

Кто партнер Millhouse в проекте

Оставшиеся 50% в «Управлении недвижимостью» одновременно с Millhouse выкупила «Столичная девелоперская компания». Ее текущие собственники не раскрываются. Но из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании за 2020 год следует, что 99% в ней принадлежало фирме «Сивар Консультантс Лимитед». Эта структура, в свою очередь, до 2021 года входила в список аффилированных лиц «Фармстандарт-Томскхимфарм», подконтрольного холдингу «Фармстандарт», основателем и совладельцем которого выступает бизнесмен Виктор Харитонин. Сама «Столичная девелоперская компания» зарегистрирована по тому же адресу на Тестовской улице, где расположен офис «Фармстандарта».

«Столичной девелоперской компании» принадлежит и 100% АО «7-й таксомоторный парк», за которой закреплен домен жилого комплекса Redside. Его реализацией ранее занимался девелопер элитной недвижимости Insigma.

Связаться с представителями «Столичной девелоперской компании» и Insigma не удалось. В «Фармстандарте» на запрос РБК не ответили.

Кому ранее принадлежали участки Прежде собственниками «Управления недвижимостью», согласно ЕГРЮЛ, долгое время были Марина Ларькова и Светлана Рыбальченко. Последнюю газета «Коммерсантъ» называла сестрой основателя холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева. По данным СПАРК, Рыбальченко принадлежит ряд структур, связанных с СДС. К примеру, у нее есть доли в фирмах «СДС-Строй», «СДС-Энерго», «СЗ «СДС-Финанс», «Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова». Получить ее комментарий не удалось. РБК направил запросы в структуры холдинга. Сам СДС объединяет предприятия на угольном рынке, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, компании строительного комплекса. В частности, в их число входит «СДС-уголь», которой принадлежат шахты «Листвяжная» и «Южная», разрезы «Первомайский», «Восточный» и «Черниговец». В ноябре 2021-го на шахте «Листвяжная» произошла авария, в результате которой погибли 46 горняков и пять горноспасателей. После этого был задержан сам Федяев, а также главный инженер шахты Анатолий Лобанов, занимавший пост гендиректора холдинга Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов. Им предъявили обвинения, связанные с нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблением полномочиями в коммерческой организации. Судебное разбирательство по делу Федяева еще продолжается.

Какие проекты есть у Millhouse в Сколково

Проект «Сколково-парк» Millhouse развивает на протяжении долгих лет. В 2002 году компания приобрела под его реализацию около 90 га у ЗАО «Матвеевское». Спустя 4 года она подарила 26 га бизнес-школе «Сколково», а в 2008 году выкупила у структур Сулеймана Керимова еще 40 га. В то же время компания арендовала 400 га у Баковского лесничества под Мещерский парк. Затем она приступила к проектированию жилого комплекса и делового квартала, а также гольф-поля. Для создания последнего Millhouse привлекла культового игрока в гольф и архитектора Джека Никлауса.

На сегодняшний день в Сколково уже построены жилой комплекс «Сколково Парк», гольф-клуб «Сколково», парк «Мещерский» и The Rink, ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet. Кроме того, в 2025 году Millhouse введет в эксплуатацию все объекты делового квартала, который состоит из шести зданий.

Инвесткомпанию Millhouse создали в 2001 году Роман Абрамович и Евгений Швидлер для управления активами. Millhouse инвестирует в недвижимость, горнодобывающую промышленность, металлургию, энергетику, технологии и спорт. Ей, к примеру, принадлежат бизнес-центры «Крылатские Холмы», «Балчуг Плаза» и Four Winds Plaza. Кроме того, она занималась и проектом реконструкции Новой Голландии в Санкт-Петербурге.

Сам Роман Абрамович в 2024 году занимал 16-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes с состоянием $9,7 млрд руб. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС. Абрамович пытался оспорить их введение, но суд в конце 2023-го вынес решение не в его пользу. Основанием для этого, в частности, стала роль бизнесмена в металлургической компании Evraz, одном из крупнейших налогоплательщиков в России (Абрамович - ее крупнейший, хоть и не контролирующий акционер с долей 28,64%). Но в рамках процесса удалось добиться корректировки обоснования санкций и исключить аргумент ЕС, что бизнесмен получал финансовую или иную выгоду от российского правительства.

Как оценивают сделку эксперты

Во сколько партнерам обошлась покупка 33,6 га рядом с центром «Сколково», РБК узнать не удалось. Один из консультантов, работавший с земельными участками в данном районе, полагает, что их стоимость составляет около 150-200 тыс. за га (то есть 5-6,7 млрд руб. за все). Цена могла быть на порядок ниже рыночной стоимости соседних территорий, рассуждает партнер и директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов.

Объем застройки будет зависеть от выбранного формата проекта, который потребует изменения назначения участка, говорит директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Расположение рядом со Сколково и малоэтажной застройкой, по его словам, делает возможным появление на участке жилья, а также его совмещение с общественной или коммерческой составляющей.

Вариантов использования приобретенных земель несколько, полагает Виноградов. Новый владелец мог бы реализовать здесь коттеджный поселок премиум-класса или малоэтажный жилой комплекс, рассуждает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Объем инвестиций в него он оценивает в 15-20 млрд руб., в зависимости от выбранной концепции и состава инфраструктуры. Виноградов также говорит о возможности появления здесь закрытого коттеджного поселка премиум- или элит-класса общей площадью около 70 тыс. кв. м. Он не исключает и продажу земельных участков от 12 до 20 соток по цене порядка 2 млн руб. за сотку с обязательным подрядом. В зависимости от формата проекта и площади домовладений, инвестиции в строительство могут составить 13-14 млрд рублей, а выручка от реализации проекта – 25-30 млрд руб., добавляет эксперт.

Интерес к данному участку обусловлен прежде всего его расположением, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. У Можайского района, по ее словам, есть развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность, что делает территорию привлекательной для жилой и коммерческой застройки. К тому же, структуры Millhouse давно консолидируют здесь земельные активы и активно развивают их, напоминает Шелковский.