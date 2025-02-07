Особняк экс-владельца ПСБ в центре Москвы продадут на торгах

Имущество экс-владельца ПСБ Дмитрия Ананьева продадут на торгах. Его кредиторы могут выручить за особняк в центре Москвы и участки в подмосковных «Горках-2» не менее 5,2 млрд руб.

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Собрание кредиторов бывшего акционера Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева планирует утвердить условия и сроки продажи его имущества в рамках процедуры банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе в начале февраля. Конкретный список активов, которые планируется реализовать, там не раскрывается.

Арбитражный управляющий экс-банкира Евгений Веснин пояснил РБК, что на торги планируется выставить особняк в Кропоткинском переулке и участки в поселке «Горки-2» в Одинцовском районе Московской области. Те же активы указаны и в отчете об оценке имущества Ананьева, опубликованного на Федресурсе 4 декабря. Их стоимость составляет около 5,2 млрд руб., следует из документов. Даты аукциона по продаже активов пока не определены, добавил Веснин.

Получить комментарий самого Ананьева РБК не удалось.

Что известно об активах

Из отчета об оценке имущества бизнесмена следует, что тому принадлежат 37 участков в «Горках-2» общей площадью 7,7 га, а также расположенные на них два здания на 647 кв. м (жилой дом и баня). Часть этих земель ранее были оформлены на Людмилу Перевозчикову — «РИА Новости» называло ее матерью жены Ананьева. Но в начале 2023 года Московский арбитраж постановил, что настоящим собственником активов был экс-банкир. Кроме того, в декабре 2022 года Верховный суд признал незаконным брачный договор Ананьева с супругой, в рамках которого бизнесмен передал ей в том числе дом и 23 участка в «Горках-2». Соответственно, после вступления данных решений в силу активы были возвращены в конкурсную массу.

Кроме того, в собственности у Ананьева две квартиры (388 и 194 кв. м соответственно) в особняке в Кропоткинском переулке (583 кв. м), говорится в отчете об оценке имущества. Обе, как установил Московский арбитраж, были также зарегистрированы на Людмилу Ананьеву (супруга бизнесмена) и Людмилу Перевозчикову. О том, как Ананьева стала владелицей здания, в решении не сказано. Но из него следует, что две квартиры в особняке появились после проведенной женой экс-банкира реконструкции. Само же здание появилось на этом месте в Кропоткинском переулке еще в 1870-х. Когда-то в нем жил известный врач-психиатр Сергей Корсаков.

Чем известен Дмитрий Ананьев

Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем ранее был совладельцем ПСБ. В своих показаниях для кипрского суда он называл банк «делом всей своей жизни» и «почти ребенком [для него]». Но в 2017 году ЦБ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию и передал его на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. А уже в 2019 году в отношении бизнесменов возбудили дело о растрате 66 млрд руб. и $575 млн, принадлежавших Промсвязьбанку. По версии следствия, за день до санации банка братья Ананьевы вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.

Дмитрий Ананьев был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании «Настюша». Размер заявленных требований к нему оценивался в 283,3 млрд руб. А уже в 2024 году Московский арбитраж признал несостоятельным и Алексея Ананьева. Суд тогда учел требования четырех его кредиторов — ПСБ, ФНС, банков «Траст» и ВТБ на сумму порядка 204,5 млрд руб.