Группа «Самолет» построит жилье рядом с посольством КНДР

Группа «Самолет» хочет построить жилой комплекс рядом с посольством КНДР на западе столицы. На месте гаражного кооператива на Мосфильмовской улице она сможет возвести свыше 100 тыс. кв. м недвижимости

Посольство КНДР в Москве (Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС)

Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет проект» провела тендер на разработку проектной и рабочей документации, необходимой для освоения участка в Раменках на Мосфильмовской улице, владения 74-78. Соответствующую информацию РБК обнаружил на портале Bicotender, где публикуются данные о закупках и аукционах. Итоги конкурса были подведены 5 июня.

Представитель «Самолета» на запрос РБК не ответил. Однако, два консультанта на рынке жилой недвижимости говорят, что такие работы обычно проводят при наличии планов по дальнейшей застройке территории.

Территория на Мосфильмовской улице на данный момент отдана под размещение гаражно-строительного потребительского кооператива (ГСК) «Парус», следует из данных Росреестра. ГСК находится на этом участке с 1977 года, а его действующим председателем выступает Николай Кочеров, следует из данных СПАРКа. Рядом с кооперативом расположены несколько жилых комплексов, а также посольство КНДР, которое занимает здание № 72 на той же улице. На Мосфильмовской улице располагаются и другие здания образованного еще в 1970-е годы посольского городка из представительств 16 стран (помимо КНДР это представительства Анголы, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Китая, Кувейта, Ливии, Малайзии, Никарагуа, ОАЭ, Панамы, Румынии, Сербии, Швеции).

На протяжении долгого времени обсуждались различные варианты развития участка под кооперативом, рассказывают два консультанта на рынке жилой недвижимости. А в июне этого года было принято решение о включении этой площадки в программу комплексного развития территорий (КРТ).

Представитель столичного Департамента городского имущества пояснил РБК, что для реорганизации участка город назначил оператора. Он также уточнил, что здесь на 2,94 га в течение 5 лет появится 106,7 тыс кв. м недвижимости (включая жилье, школу и детский сад — РБК). Вложения в реализацию проекта, по его словам, составят свыше 41 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 млн руб. В результате будет создано более 300 рабочих мест, добавил он.

Чем известна группа «Самолет» Компания была основана в 2013 году, а уже год спустя она запустила свой первый проект в Люберцах в Подмосковье. Сейчас «Самолет» — крупнейший девелопер жилья в России, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. В активной стройке у него находится 5,18 млн кв. м. Его земельный банк оценивается в 46,5 млн кв. м. Изначально девелопер работал в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, однако, впоследствии начал строить жилье и в других регионах. Среди них, к примеру, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Мурманск и другие. Основные акционеры «Самолета» — экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин (31,6%) и бизнесмен Павел Голубков (25,97%). По итогам 2023 года выручка группы составила 256,1 млрд руб. (+49% год к году), чистая прибыль — 26,1 млрд руб. (+71% год к году), говорится в ее отчетности по МСФО. Тогда же «Самолет» закрыл сделку и по приобретению ГК МИЦ. В рамках соглашения ему перешли 50 структур, связанных с группой, ее земельный банк в столице, новой Москве и Московской области, управляющие компании, а также 11 проектов в стадии проектирования и строительства.

Интерес «Самолета» к площадке на Мосфильмовской улице опрошенные РБК консультанты связывают со стратегией развития компании. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов напоминает, что девелопер продолжает пополнять и диверсифицировать свой портфель жилых проектов в Москве. Рыночная стоимость участка в Раменках при наличии согласованных параметров застройки могла бы составить порядка 12-14 млрд руб., полагает он.

Инвестиции в строительство жилого комплекса на этой площадке директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис оценивает в 20-25 млрд руб., выручку от продажи лотов — в 55-60 млрд руб. Новый проект, по ее словам, может быть реализован как в бизнес-классе, так и в премиальном сегменте. Тогда, в первом случае стоимость квартир здесь может составить порядка 500-600 тыс. руб. за кв. м, во втором — около 700-800 тыс. руб. за кв. м.

Жилье здесь будет пользоваться спросом, полагают эксперты. Раменки — престижный район, который считается востребованным у покупателей жилья, говорит заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Бест-Новострой» Александра Кржевова. У будущего проекта будет хорошая транспортная доступность, при этом рядом с ним будет находиться парк и река Раменка, указывает она. Среди других преимуществ она выделяет и появление необходимой инфраструктуры.

Впрочем, проект может столкнуться и с конкуренцией, отмечают консультанты. Мурмуридис указывает, что недалеко от этого участка на улице Братьев Фонченко сам «Самолет» строит жилой комплекс Nova, где средняя цена реализации квартир составляет уже более 780 тыс. руб. за кв. м. Среди других возможных конкурентов она называет клубный дом King & Sons (October Group), жилой комплекс Will Towers («СЗ Минские холмы»), Legacy («Ташир») и уже построенный West Garden (Sminex).