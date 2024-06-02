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Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича, биологе Елене Жуковой
Мердок и Абрамович породнились: пятая жена американского медиамагната приходится бабушкой детям российского бизнесмена. Мердоку — 93 года, его супруге — 67 лет, она переехала в США после распада СССР

Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Бизнесмену 93 года, невесте — 67 лет. Об этом сообщает таблоид The Sun, входящий в его медиаимперию.

Свадьба прошла на винограднике Мердока в Калифорнии под названием Морага. Это пятый брак бизнесмена. На предыдущей супруге, модели Джерри Холл, он был женат семь лет. Прежде Мердок был помолвлен с бывшим капелланом полиции и радиоведущей Энн Лесли Смит, однако в прошлом апреле они прекратили отношения.

Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, но к настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.

Она переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР и была замужем за бизнесменом из нефтяной отрасли Александром Жуковым. Их общая дочь, Дарья Жукова, была прежде замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем, и состояла с ним в браке до 2017 года. Они были женаты десять лет, у пары двое детей. Жукова-старшая в США вышла замуж второй раз — за биолога Георгия Гаузе, тоже эмигранта. Он умер в 1999 году.

Мердок осенью покинул пост председателя совета директоров созданной им медиакорпорации News Corporation и стал почетным главой правления. Он передал управление компанией своему сыну Лаклану. Состояние Мердока и его семью оценивается в $19,9 млрд — он 94-й в рейтинге богатейших людей мира.

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Руперт Мердок Роман Абрамович свадьба
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