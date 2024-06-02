Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Бизнесмену 93 года, невесте — 67 лет. Об этом сообщает таблоид The Sun, входящий в его медиаимперию.
Свадьба прошла на винограднике Мердока в Калифорнии под названием Морага. Это пятый брак бизнесмена. На предыдущей супруге, модели Джерри Холл, он был женат семь лет. Прежде Мердок был помолвлен с бывшим капелланом полиции и радиоведущей Энн Лесли Смит, однако в прошлом апреле они прекратили отношения.
Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, но к настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.
Она переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР и была замужем за бизнесменом из нефтяной отрасли Александром Жуковым. Их общая дочь, Дарья Жукова, была прежде замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем, и состояла с ним в браке до 2017 года. Они были женаты десять лет, у пары двое детей. Жукова-старшая в США вышла замуж второй раз — за биолога Георгия Гаузе, тоже эмигранта. Он умер в 1999 году.
Мердок осенью покинул пост председателя совета директоров созданной им медиакорпорации News Corporation и стал почетным главой правления. Он передал управление компанией своему сыну Лаклану. Состояние Мердока и его семью оценивается в $19,9 млрд — он 94-й в рейтинге богатейших людей мира.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл