ЛУКОЙЛ решил сменить гендиректора на фоне санкций

Попавшего под санкции США Вадима Воробьева на посту гендиректора ЛУКОЙЛа сменил Сергей Кочкуров. Воробьев возглавил компанию после ухода Алекперова в апреле 2022 года после попадания в санкционный список Лондона

Вадим Воробьев (Фото: unn.ru)

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ решила сменить генерального директора. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято на заседании совета директоров. Он решил досрочно прекратить полномочия Вадима Воробьева. Новым генеральным директором стал Сергей Кочкуров, который занимал в ЛУКОЙЛе должность вице-президента по добыче нефти и газа в России.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.

10 января США ввели санкции против российских нефтяных компаний. В том числе под них попал Воробьев. Также ограничения ввели в отношении сына основателя компании Вагита Алекперова Юсуфа. Алекперов-старший в апреле 2022 года покинул совет директоров и пост президента ЛУКОЙЛа после попадания в санкционный список Великобритании. На посту главы компании его сменил Воробьев.

В последнем опубликованном ЛУКОЙЛом списке аффилированных лиц (за второе полугодие 2021 года) Кочкуров в списке акционеров не значится. Воробьев, согласно этому документу, является держателем 0,031% акций компании.

ЛУКОЙЛ по итогам 2022 и 2023 годов попадал в десятку крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний по версии Forbes. В обоих случаях компания занимала четвертое место с 790,1 млрд и 1,16 трлн руб.