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Пандемия коронавируса ,  
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В Греции сообщили о планах принимать туристов из России весной

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греция откроет границы для туристов из России весной 2021 года при условии, что эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал министр туризма страны Харис Теохарис.

«Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется», — сказал Теохарис.

Теохарис отметил, что его страна выходит на финишною прямую по вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принимать туристов.

Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян
Политика

В сентябре власти Греции открыли границы для 1000 россиян. В течение одной недели на территорию страны могли проехать до 500 человек. Накануне власти страны продлили данное разрешение до 7 января.

Российские туроператоры назвали решение Греции впускать до 500 россиян в неделю «декларацией». Как заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, готовность Греции принять российский туристов мало, надо чтобы авторитетные органы готовы были их выпустить. 

Граница ЕС для россиян остается закрытой. В октябре посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что говорить о скором открытии границ Евросоюза для россиян пока преждевременно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Греция Россия туризм
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