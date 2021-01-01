В Греции сообщили о планах принимать туристов из России весной

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Греция откроет границы для туристов из России весной 2021 года при условии, что эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал министр туризма страны Харис Теохарис.

«Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется», — сказал Теохарис.

Теохарис отметил, что его страна выходит на финишною прямую по вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принимать туристов.

В сентябре власти Греции открыли границы для 1000 россиян. В течение одной недели на территорию страны могли проехать до 500 человек. Накануне власти страны продлили данное разрешение до 7 января.