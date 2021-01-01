В ООН назвали сумму убытков туристической отрасли из-за пандемии COVID-19

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За первые десять месяцев 2020 года убытки туристической отрасли из-за пандемии коронавируса составили $935 млрд. Об этом сообщила Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

«С января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это приводит к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма», — заявили в организации.

По оценкам организации, к концу года число международных туристов сократится на 70–75%. «В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности, с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно $1,1 трлн», — добавили в UNWTO.

В августе в ООН сообщали, что за первые пять месяцев 2020 года число международных туристических поездок снизилось наполовину, а потери отрасли составили около $320 млрд. В организации отмечали, что из-за последствий пандемии безработными могут оказаться порядка 120 млн человек, занятых в сфере туризма по всему миру.