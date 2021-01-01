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Пандемия коронавируса ,  
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В горах Сочи на Новый год туристов будут тестировать на COVID-19

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В новогодние праздники на всех горнолыжных курортах Красной Поляны в Сочи туристов будут тестировать на коронавирусную инфекцию при ухудшении самочувствия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Подготовлены места для оперативного тестирования на COVID туристов в случае недомогания, а также на антитела», — говорится в сообщении.

Также сотрудники и волонтеры будут напоминать гостям о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, потоки туристов будут разведены. Кроме того, отдыхающие получат памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.

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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Несмотря на то что в отелях Красной Поляны не предусмотрены массовые развлекательные мероприятия в новогоднюю ночь, туристы смогут встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах, подчеркнули власти города.

На сайте правительства Краснодарского края уточняется, что к открытию зимнего курортного сезона в Сочи готовы 615 объектов потребительской сферы. Так, в горном кластере функционируют 240 кафе и ресторанов на 16 тыс. посадочных мест.

В середине ноября стало известно, что власти Краснодарского края решили отменить в регионе новогодние гуляния из-за эпидемиологической ситуации. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 00:00.

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