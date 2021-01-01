В горах Сочи на Новый год туристов будут тестировать на COVID-19

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В новогодние праздники на всех горнолыжных курортах Красной Поляны в Сочи туристов будут тестировать на коронавирусную инфекцию при ухудшении самочувствия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Подготовлены места для оперативного тестирования на COVID туристов в случае недомогания, а также на антитела», — говорится в сообщении.

Также сотрудники и волонтеры будут напоминать гостям о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, потоки туристов будут разведены. Кроме того, отдыхающие получат памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.

Несмотря на то что в отелях Красной Поляны не предусмотрены массовые развлекательные мероприятия в новогоднюю ночь, туристы смогут встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах, подчеркнули власти города.