«АвтоВАЗ» увеличил продажи в России на 1% за 2019 год

В 2019 году продажи «АвтоВАЗа» на российском рынке выросли на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, всего за 2019 год компании удалось продать 362 356 автомобилей. Доля Lada (собственная торговая марка АвтоВаза. — РБК) в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилась с 20,0% до 20,6%, отметили в компании. Там уточнили, что самыми популярными моделями стали Lada Granta и Lada Vesta.

В список трех регионов, где зафиксировали наибольшие продажи Lada в прошлом году, вошли Москва и Московская область, Самарская область и Республика Татарстан. В них было реализовано около 85 тыс. автомобилей, что составило 24% от всего объема продаж, говорится в сообщении. Компания увеличила и продажи за рубеж: в 2019 году за границей продали около 50 тыс. машин, что на 32% больше, чем в 2018 году.

В декабре аналитики сообщили, что автомобили марки Lada стали первыми в рейтинге самых продаваемых легковых машин в России за ноябрь 2019 года. В топ-20 моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta (первое и второе места), Lada Largus, Lada 4x4 и Lada Xray.