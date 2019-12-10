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Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году
В будущем году продажи легковых автомобилей сократятся на 8%, а цены могут вырасти примерно на 5%

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Сейчас у нас, по прогнозам членов РОАД, следующий год по новым авто — минус 8%», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мосеева, снижение спроса на новые автомобили связано в том числе с ростом сознательности потребителей.

«Осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса, но оно пришло. Соответственно, сейчас люди каждую копейку считают», — пояснил глава РОАД.

В начале 2019 года комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировал, что по итогам года в России будет продано 1,87 млн автомобилей (+3,6% к результату 2017 года). Однако уже в октябре эксперты снизили прогноз до 1,76 млн (на 2,2% меньше, чем годом ранее). По итогам января–ноября спад составил 2,8%, в ноябре продажи сократились в годовом исчислении на 6,4%, а в декабре смены тренда на позитивный АЕБ не ожидала.

В начале декабря глава московского представительства АвтоВАЗа Сергей Громак заявил, что компания ожидает сокращения продаж машин в 2020 году до 1,7 млн штук.

Мосеев отметил, что в РОАД ожидают роста цен на автомобили в 2020 году примерно на 5%.

«Утилизационный сбор по импорту даст 2–3% удорожания, по локальной сборке может дать 1–1,5%. Там вроде как компенсируют через промсубсидии, но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. За инфляцию официальную в 4% у нас отчитываются. Я, правда, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию, но Росстату и Центробанку виднее. Поэтому процентов пять по году», — сказал Мосеев, уточнив, что этот прирост не будет одномоментным, а спад рынка будет дополнительно сдерживать его.

«Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других», — пояснил Мосеев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: автопром, авторынок, продажи автомобилей
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