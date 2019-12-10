Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

В будущем году продажи легковых автомобилей сократятся на 8%, а цены могут вырасти примерно на 5%

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Сейчас у нас, по прогнозам членов РОАД, следующий год по новым авто — минус 8%», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мосеева, снижение спроса на новые автомобили связано в том числе с ростом сознательности потребителей.

«Осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса, но оно пришло. Соответственно, сейчас люди каждую копейку считают», — пояснил глава РОАД.

В начале 2019 года комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировал, что по итогам года в России будет продано 1,87 млн автомобилей (+3,6% к результату 2017 года). Однако уже в октябре эксперты снизили прогноз до 1,76 млн (на 2,2% меньше, чем годом ранее). По итогам января–ноября спад составил 2,8%, в ноябре продажи сократились в годовом исчислении на 6,4%, а в декабре смены тренда на позитивный АЕБ не ожидала.