США сняли санкции с нескольких российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка компании, попавшие туда как принадлежащие российским хакерам. Ранее владельцы компаний называли введение против них санкций ошибкой властей США

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес ( (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».

В черный список все три компании попали 5 декабря, когда США ввели санкции в отношении группы российских хакеров Evil Corp., похитившей, по данным Минфина США, более $100 млн. В сообщении ведомства тогда отмечалось, что «Вертикаль», ЮНИКОМ и «Центр автообслуживания» принадлежат Денису Гусеву, которого Минфин США назвал одним из руководителей Evil Corp.

Владелец «Вертикаль» и ЮНИКОМ заявил РБК, что его действительно зовут Денис Гусев, однако к хакерам он отношения не имеет и под санкции его компании попали из-за того, что в Минфине США спутали его с полным тезкой.

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