Владелец двух фирм счел случайным свое попадание в санкционный список США

Руководитель ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» Денис Гусев назвал случайным свое попадание в санкционный список США. В разговоре с РБК он сообщил, что его перепутали с полным тезкой.

По словам собеседника, у него и попавшего под санкции человека отличаются даты рождения. «Загранпаспорт есть, а в Молдавии, Израиле не был», — отметил он

«Вертикаль» и «Юником» — мои фирмы. А какие меры можно предпринять? Мне это вообще никак не мешает. У меня же не такая большая корпорация», — добавил Гусев.

Накануне, 5 декабря, Минфин США объявил о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.