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Владелец двух фирм счел случайным свое попадание в санкционный список США

Руководитель ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» Денис Гусев назвал случайным свое попадание в санкционный список США. В разговоре с РБК он сообщил, что его перепутали с полным тезкой.

По словам собеседника, у него и попавшего под санкции человека отличаются даты рождения. «Загранпаспорт есть, а в Молдавии, Израиле не был», — отметил он

«Вертикаль» и «Юником» — мои фирмы. А какие меры можно предпринять? Мне это вообще никак не мешает. У меня же не такая большая корпорация», — добавил Гусев.

Политика
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

Накануне, 5 декабря, Минфин США объявил о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Среди упомянутых в списке имен оказался Гусев Денис Игоревич, родившийся 10 декабря 1986 года. По версии американских властей, он также имеет два иностранных паспорта. Один из них — молдавский, на имя Марина Поможака, родившегося 7 октября 1987 года. Второй документ — на имя гражданина Израиля Давида Готмана (8 июля 1977 года рождения).

В санкционном списке, кроме прочего, упоминаются две компании — ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ». Обе зарегистрированы городе окружного подчинения Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре). В заявлении Минфина указывается, что обе компании связаны с Гусевым.

Теги: новости РБК, американские санкции, санкционный список, бизнесмен
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