Россиянин счел розыгрышем включение в санкционный список США

Владелец предприятия по кузовному ремонту в Кургане Александр Лелеков счел розыгрышем решение Минфина США ввести против него санкции. Об этом российский предприниматель рассказал в беседе с ТАСС.

«Это известие просто «сделало мой вечер», это что — розыгрыш? Кибертехнологиями я не занимаюсь, откуда такой интерес к моей персоне? Я представитель малого бизнеса — у меня небольшая организация — «Центр автообслуживания» в Кургане, качественный кузовной ремонт на Урале — может это не нравится Минфину США?», — предположил Лелеков.

Бизнесмен пояснил, что не заказывает комплектующие из-за рубежа. При этом, по словам Лелекова, американские санкции вряд ли как-то скажутся на прибыльности или рентабельности его бизнеса. Предприниматель также отметил, что при необходимости он готов обратиться за помощью к местным властям.

5 декабря министерство финансов США анонсировало введение санкций против шести компаний из России и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 лиц, связанных с ними. В их числе — граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

В частности, речь идет о предприятиях ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». В Минфифине США заявили, что все компании связаны с россиянином Денисом Гусевым, который возглавлял эти организации и помогал хакерам осуществлять финансовые операции.