Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила о давлении следователей Общество, 01:57 В ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra Экономика, 01:29 Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате» Политика, 01:28 Россиянин счел розыгрышем включение в санкционный список США Экономика, 01:05 На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд Экономика, 00:25 Сенаторы оценили планы Киева усложнить поездки украинцев в Россию Общество, 00:17 Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире Общество, 00:07 Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи Политика, 00:01 От 15 до 20: чем живет поколение Z РБК Стиль и YE’S apartaments, 05 дек, 23:46 Россия назвала сроки новых переговоров по транзиту газа через Украину Экономика, 05 дек, 23:39 Адвокат Соколова сообщил о его отправке на психиатрическую экспертизу Общество, 05 дек, 23:25 СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу» Политика, 05 дек, 23:23 Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде Общество, 05 дек, 23:06 Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 05 дек, 23:03
Экономика ,  
0 
Россиянин счел розыгрышем включение в санкционный список США

Владелец предприятия по кузовному ремонту в Кургане Александр Лелеков счел розыгрышем решение Минфина США ввести против него санкции. Об этом российский предприниматель рассказал в беседе с ТАСС.

«Это известие просто «сделало мой вечер», это что — розыгрыш? Кибертехнологиями я не занимаюсь, откуда такой интерес к моей персоне? Я представитель малого бизнеса — у меня небольшая организация — «Центр автообслуживания» в Кургане, качественный кузовной ремонт на Урале — может это не нравится Минфину США?», — предположил Лелеков.

Бизнесмен пояснил, что не заказывает комплектующие из-за рубежа. При этом, по словам Лелекова, американские санкции вряд ли как-то скажутся на прибыльности или рентабельности его бизнеса. Предприниматель также отметил, что при необходимости он готов обратиться за помощью к местным властям.

5 декабря министерство финансов США анонсировало введение санкций против шести компаний из России и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 лиц, связанных с ними. В их числе — граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

В частности, речь идет о предприятиях ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». В Минфифине США заявили, что все компании связаны с россиянином Денисом Гусевым, который возглавлял эти организации и помогал хакерам осуществлять финансовые операции.

Также санкции были введены против граждан России Максима Якубца и Игоря Турашева, которые, по версии американского финансового ведомства, занимались мошенничеством в сфере програмного обеспечения для компьютеров.

Теги: американские санкции
Материалы по теме
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России
Политика
Посол отверг обвинения в связях Москвы с попавшими под санкции хакерами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter