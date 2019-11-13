«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Программа заимствований «Газпрома» на европейском рынке оказалась под угрозой из-за неисполнения требований стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом». От ближайшего размещения евробондов компании придется отказаться

«Газпром» не будет, как планировалось, размещать на этой неделе евробонды в швейцарских франках. Причиной такого решения стало то, что претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз», добивающийся исполнения решения стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к «Газпрому» и источник в самой компании.

Новая программа бондов была полностью подготовлена, однако юристы компании не смогли гарантировать того, что выйдя на европейский рынок заимствований, «Газпром» не лишится средств по требованиям «Нафтогаза». По решению арбитража в Стокгольме, «Газпром» остается должен украинской компании $2,56 млрд, однако пока российский газовый гигант выплачивать эти средства отказывается.

«Выпуска бондов не будет», — подтвердил РБК высокопоставленный источник в «Газпроме». Он уточнил, что размещение отложено из-за рисков ареста платежей по судебным претензиям «Нафтогаза». Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее говорил, что размещение бондов может состояться до конца 2019 или в 2020 году.

Источник «Интерфакса» напомнил, что в конце ноября «Газпром» выпускает отчет по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Новая отчетность потребует изменения эмиссионных документов. Это, в свою очередь, затянет процесс, из-за чего размещение до конца этого года не состоится.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.