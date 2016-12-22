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Козак не нашел вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива
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Козак не нашел вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива
Заморозка цен на бензин, 20:47
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Козак не нашел вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива
Соглашение с нефтяниками о ценах на топливо — мера вынужденная, заявил Дмитрий Козак. Он пообещал, что правительство в дальнейшем откажется от подобного ручного регулирования нефтяной отрасли
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что никакой вины нефтяных компаний в сложившейся ситуации на российском рынке нефтепродуктов нет. Такое заявление Козак сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Никто же не будет — даже на бытовом уровне — работать себе в убыток. Таким же образом действуют нефтяные компании», — сказал Козак (цитата по «РИА Новости»), пояснив, что нефтяные компании «стараются сбывать свою продукцию там, где больше доход». Козак назвал такое поведение субъектов экономической деятельности «нормальным и естественным в рыночных условиях».

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Вице-премьер отметил, что сегодня ситуация с нефтепродуктами в России не является кризисной. «Сегодня кризиса нет», — констатировал он. «Кризисом это было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть, нефтяная отрасль была в убытках, бюджет терял бы доходы, тогда это был бы кризис», — объяснил он.

В то же время, признал он, есть вопросы со сдерживанием цен на внутреннем рынке. Вице-премьер добавил, что в данной ситуации необходимо принять «разумные решения, с тем чтобы не разорить нефтяников» и не сделать для них и нефтеперерабатывающей отрасли стоимость нефти и нефтепродуктов на внешних рынках убыточной.

Он также пояснил, что соглашение о стабилизации цен на топливо, которое заключили власти с крупными нефтяными компаниями, является временной и вынужденной мерой. В дальнейшем правительство намерено отказаться от ручного регулирования нефтяной отрасли, пообещал он. «При этом такую меру, такой способ регулирования (краткосрочный период заключения соглашения, считайте, на два месяца) выбрала нефтяная отрасль, а не правительство», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Козак напомнил, что существующим законом предусмотрено, что при ряде условий до 1 января 2019 года правительство вправе ввести заградительные экспортные пошлины. В случае введения этой меры, нефтяники могут потерять около 300 млрд руб., предупредил он.

Ранее крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение c Минэнерго и ФАС о заморозке цен на бензин и дизтопливо. Согласно документу, в случае если хоть одна компания нарушит обязательства, правительство введет заградительные пошлины на экспорт из России нефтепродуктов.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дмитрий Козак , бензин , Цены , топливо
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