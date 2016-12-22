Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта

Нефтяные компании обязались заморозить цены на бензин и дизтопливо в России. Но на внутреннем рынке они стали зарабатывать даже больше, чем за рубежом, где цены упали, — на 2,5–3,5 руб. в пересчете на литр

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Почему внутренний рынок оказался выгоднее?

В понедельник, 12 ноября, после долгих переговоров правительство и крупнейшие российские нефтяные компании объявили о подписании соглашения, которое предполагает заморозку цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года, в дальнейшем они должны будут расти не быстрее инфляции. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным объявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Это соглашение потребовалось после весеннего скачка цен на топливо и напряженной обстановки осенью. Обострение на топливном рынке случилось на фоне подорожания нефтепродуктов за рубежом. Цены в России привязаны к экспортному нетбэку (экспортная цена за вычетом пошлин и затрат на транспорт). Нетбэки выросли из-за слабого рубля и высоких цен на нефть. Из-за «заморозки» цен на топливо в России, по расчетам EY, с 1 июня (первый раз цены были заморожены летом) до конца года нефтяники недосчитаются 200 млрд руб.

Но 2 ноября ситуация кардинально изменилась: экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, внутренний рынок стал премиальным. Нетбэк продолжал падать до понедельника, 12 ноября, включительно — к этому времени премия на внутреннем рынке для бензина АИ-95 составила уже 3,46 руб. на литр (цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже — 40,13 руб. за литр), а для АИ-92 — 2,5 руб. (биржевая цена — 37,1 руб. за литр). Для сравнения: в сентябре литр АИ-95 стоил на бирже 40,78 руб., а нетбэк был выше на 7 руб., примерно такой же разрыв был и весной 2018 года.

Таким образом, заморозив цены на определенном уровне, правительство обеспечило нефтяникам гарантированную премию. Премия на внутреннем рынке — обычная ситуация для нефтяников, а устойчивые дисконты возникли впервые в 2018 году, сказал РБК старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин. Правда, и премия, и дисконт к цене бензина на внутреннем рынке практически виртуальные: бензин из России почти не экспортируется.

Нетбэк на дизельное топливо все еще выше биржевой цены, то есть экспорт для компаний по-прежнему более выгоден.

Что обещали нефтяники? Десять нефтяных компаний заключили топливные соглашения с Минэнерго и ФАС, сообщил 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак. Это «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», группа ТАИФ, «РуссНефть», «Нефтегазхолдинг» и «Новый поток». В соответствии с этими договоренностями до конца 2018 года нефтяные компании должны будут заморозить цены на бензин и дизтопливо и держать их на уровне начала июня 2018 года. Для каждого региона правительство определило индикативную оптовую цену. Кроме того, нефтяники должны будут минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС (в отличие от крупных холдингов у них нет заводов и месторождений). В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18 на 20%), а далее — не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6%), следует из протокола по итогам совещания у Козака 31 октября. Минэнерго и ФАС будут ежедневно мониторить ситуацию на рынке. Если хотя бы одна нефтяная компания нарушит заключенные договоренности, правительство уже через несколько дней может резко повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными. Козак также поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» в случае превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного в соглашениях правительства и нефтяников.

Из-за чего дешевеет бензин за рубежом?

Экспортный нетбэк до сих пор в основном зависел от цен на нефть и курса рубля. Но на самом деле в цене нефтепродуктов на зарубежном рынке также учтен размер так называемого крэк-спреда. Это разница между ценой на нефть и ценой на нефтепродукты. Средний крэк-спред на АИ-92 в Северо-Западной Европе (основном рынке сбыта для России) за последние три года составлял $12 на баррель (настолько нефтепродукты были дороже нефти в пересчете на баррели), в августе 2018 года — $16 на баррель, а сейчас всего $5, говорит Былкин.

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Примерно месяц назад темпы роста цен на бензин на мировом рынке стали серьезно отставать от темпов роста цен на нефть, говорит аналитик Reuters Максим Назаров. По оценкам Былкина, крэк-спреды стали падать с начала сентября. Это произошло из-за роста спроса на другие нефтепродукты — дизель и мазут, считает Назаров. Компаниям выгодно сохранять переработку на высоком уровне: чтобы выпускать дизель и мазут, им приходится производить больше и бензина тоже, хотя спрос на него не растет. Из-за избытка предложения цена на бензин падает уже месяц, поэтому сокращается и крэк-спред, говорит аналитик.

Высокие значения крэк-спредов в летний период связаны в первую очередь с сезонным ростом спроса в США, так как в мировом потреблении бензина эта страна занимает около 35% (360 млн т в год), отмечает Былкин. Снижение цен на бензин относительно цен на сырье в осенне-зимний период также характерное явление для Штатов, однако в этом году оно началось раньше и оказалось более сильным, чем обычно, добавляет он.

Нетбэк также резко упал из-за пересмотра экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (считаются от размера пошлины на нефть), которые с 1 ноября на фоне высоких цен на нефть выросли на 11%, заключает Назаров.

Как долго продержатся низкие цены?

Вероятнее всего, ситуация с низкими ценами на бензин за рубежом продлится недолго, так как с такими низкими крэк-спредами заводы на мировом рынке продолжительное время работать просто не смогут, говорит Былкин. Назаров с ним согласен. По его мнению, через одну-две недели уже при формировании плана на декабрь нефтяники могут скорректировать производство бензина, что постепенно приведет к восстановлению баланса.

Это значит, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля ($71 за баррель Brent и 67,5 руб. за доллар) на внутреннем рынке вновь появится дисконт. Напряженность на российском топливном рынке спадает при соотношении нефти $60 за баррель и курсе 61 руб. за доллар или укреплении рубля примерно до 53 руб.​ за доллар при текущих ценах на нефть, в этом случае достигается паритет с нетбэком, оценивал ранее директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.