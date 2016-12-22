WSJ узнала о сокрытии Boeing рисков срыва лайнеров 737 MAX в пике

Boeing 737 MAX оснащены системой, позволяющей избежать опасного задирания носа во время полета. Однако в нештатной ситуации нос может опуститься так, что пилот не сможет выровнять лайнер и он уйдет в пике, пишет газета

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Американская корпорация Boeing утаивала от авиакомпаний и пилотов, использующих ее лайнеры, информацию, что новые самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников из Федерального управления гражданской авиации США, пилотов и экспертов по безопасности, которые участвуют в расследовании крушения в конце октября в Индонезии самолета авиалиний Lion Air.

У перечисленных моделей лайнеров компании есть функция, которая помогает избежать опасного задирания носа самолета во время полета. Однако при нештатной ситуации система может так сильно опустить нос, что у пилотов не будет возможности выровнять полет, в результате чего судно уйдет в пике даже при ручном управлении.

Наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов, указывает WSJ. Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, отметили, что ни до американских авиакомпаний и их менеджеров, ни до пилотов не было донесено, что такая система работает на последних версиях Boeing 737. О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано и в учебных материалах по управлению лайнерами.

«С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не уведомить об этом пилотов, которые управляют этими самолетами», — отметил председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA, включает около 15 тыс. авиакомпаний) Майк Майклз.

Представители Boeing отказались отвечать на вопросы издания.

«Мы принимаем все меры, чтобы ​полностью установить все детали инцидента, тесно сотрудничаем с расследователями и всеми регулирующими органами. Мы убеждены в безопасности [Boeing] 737 MAX», — говорится в заявлении компании.

О проблемах с управлением новыми Boeing стало известно после крушения 29 октября у западного побережья острова Ява пассажирского Boeing 737 MAX 8. Все 189 человек, которые находились на борту, погибли.

После этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Boeing планирует разослать операторам самолетов 737 MAX предупреждение об установленной системе контроля.

Федеральная авиационная администрация США 8 ноября выпустила заявление, что технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум 250 самолетов Boeing 737 MAX, которые летают за пределами страны.