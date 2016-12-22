США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737

Федеральная авиационная администрация США предупредила, что технические проблемы могут возникнуть у 250 самолетов Boeing 737 Max, большинство из которых летают за пределами страны

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Проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к гибели Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и на других лайнерах этой серии, говорится в сообщении FAA, на которое ссылается агентство Reuters. Всего речь идет о 246 лайнерах, 45 из которых используют авиакомпании в США.

В американском ведомстве предупредили, что ошибочные данные датчика могут привести к неверной оценке пилотом угла полета, что чревато уходом самолета в пике или проблемами при взлете и посадке.

FAA также пообещала продолжить совместную работу с Boeing для выяснения всех обстоятельств случившегося в Индонезии.

Boeing 737 Max разбился 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту лайнера человек.