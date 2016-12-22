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США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737
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США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737
Общество, 04:07
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США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737
Федеральная авиационная администрация США предупредила, что технические проблемы могут возникнуть у 250 самолетов Boeing 737 Max, большинство из которых летают за пределами страны
Фото: Elaine Thompson / AP

Проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к гибели Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и на других лайнерах этой серии, говорится в сообщении FAA, на которое ссылается агентство Reuters. Всего речь идет о 246 лайнерах, 45 из которых используют авиакомпании в США.

В американском ведомстве предупредили, что ошибочные данные датчика могут привести к неверной оценке пилотом угла полета, что чревато уходом самолета в пике или проблемами при взлете и посадке.

FAA также пообещала продолжить совместную работу с Boeing для выяснения всех обстоятельств случившегося в Индонезии.

Boeing 737 Max разбился 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту лайнера человек.

Как сообщал Reuters, за день до крушения пилот самолета сообщал о технической неисправности борта и посылал сигнал бедствия.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Boeing
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