Wildberries решила подать иск на ₽27 млрд к компании Бакальчука

Объединенная компания Wildberries и Russ заявила, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по договорам и должна ₽30 млрд. Бакальчук заявлял, что WB удержала ₽1 млрд субподрядчикам за работы по строительству складов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ООО «РВБ», объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к «ВБ Девелопмент» (проектное подразделение Wildberries) на сумму 27 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе компании.

РВБ заявила, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по более чем 60 договорам. В сообщении говорится, что Wildberries перечислил подразделению авансовые платежи, а оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ.

РВБ потребовала от «ВБ Девелопмент» отчитаться по полученным платежам либо вернуть их в течение пяти рабочих дней. «Если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», — добавили в компании.

«ВБ Девелопмент» основана в 2006 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.

Долг, о котором заявляет РВБ, является «условным» и касается неотработанных авансов, по которым обязательства у «ВБ Девелопмент» еще не наступили, заявил РБК Владислав Бакальчук.

«ВБ Девелопмент» строит более 4 млн квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 млрд рублей и кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, объяснил он. «Как только будут подписаны акты о принятии очередного этапа надлежаще выполненных работ, этот долг исчезнет. Это повсеместная практика в строительной сфере», – добавил Бакальчук.

РВБ ранее заявила, что «ВБ Девелопмент» должна головной компании более 30 млрд руб. в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах. По словам Бакальчука, задолженность связана с выплатой авансов субподрядчикам. Девелопер возводит свыше 4 млн кв. м складов общей стоимостью 120 млрд руб., говорил он. 6 сентября Бакальчук сообщил, что Wildberries приостановила строительство складов по всей России и в странах СНГ и без объяснения причин отказалась перечислять 1 млрд руб. субподрядчикам, из-за чего заморожены оказались более 30 объектов.

В Wildberries в ответ заявили, что стройка продолжается и будет закончена в срок. Объединенная компания Wildberries и Russ создала дочернюю структуру, которой решила передать ряд проектов «ВБ Девелопмент».

Бакальчуки создали Wildberries в начале 2000-х. О разводе с мужем Владиславом Татьяна Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor. 12 сентября прошло первое заседание по бракоразводному процессу, оба супруга отправили своих представителей и сами не появились в суде.