Бакальчук заявила, что Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
На Wildberries в ближайшее время появятся услуги, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сейчас <...> можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», — сказала Бакальчук (цитата по «РИА Новости»).
Бакальчук добавила, что Wildberries — это и цифровая платформа, и инструмент, который обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников с учетом их интересов.
В 2023 году Wildberries уже запустил маркетплейс сервисных услуг, необходимых при приобретении крупногабаритных или сложных технических товаров. Речь идет об услугах по сборке, установке и подключению габаритных и сложных технических товаров, таких, как мебель, сантехника и бытовая техника. Первыми крупными партнерами, писал ТАСС, стали сервисы «Руки» и «А-Айсберг».
Ранее на полях ВЭФ глава Приамурья Василий Орлов и Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в том числе рядом с селом Ровное недалеко от Благовещенска, построят большой логистический комплекс Wildberries. Отмечается, что склад в Благовещенском округе займет больше 120 тыс. кв. м и создаст свыше 5 тыс. рабочих мест.
По аналогичной схеме Wildberries зашел в Приморский и Хабаровский края. Логистический комплекс под Владивостоком уже строится, а проект под Хабаровском пока находится на начальных этапах реализации.
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