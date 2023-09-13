Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть

Посещаемость ресторанов Москвы за январь—июнь 2023 года выросла на треть к прошлому году, а оборот — на 27%, сообщает Мостуризм. Рестораторы связывают этот рост с обелением рынка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы посещали рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РБК в столичном комитете по туризму. Их оборот, по данным Мостуризма, вырос на 27% год к году, до 294 млрд руб.

Средний чек в ресторанах, кафе и барах Москвы за первые шесть месяцев 2023 года составил 1,3 тыс. руб. У туристов траты, как правило, превышали эту сумму на 30%: у них средний чек составляет по итогам первого полугодия 1,7 тыс. руб.

Как считали Посещаемость и траты гостей в ресторанах столицы Мостуризм оценил на основе данных о платежах по картам Сбербанка. Аналитики изучили транзакции по картам клиентов в 8 тыс. заведений общественного питания Москвы в категории ресторанов, кафе и баров (фастфуд в статистике не учитывался). Это охватывает более 40% заведений: всего, как уточнили в Мостуризме, в городе насчитывается 18,5 тыс. точек общественного питания без учета фастфуда. Приезжих от жителей Москвы аналитики отличали по домашнему региону банковской карты.

Траты туристов в ресторанах Москвы и в прошлом году были выше, чем у москвичей, отмечают в Мостуризме. В 2022 году жители других регионов России в массовых заведениях потратили на 50% больше, а в ресторанах высокого класса — на 10–15%. Расходы туристов в ресторанах в прошлом году даже превысили показатели доковидного 2019 года. Но численно основная часть посетителей — жители Москвы: в 2022 году на долю туристов пришлось только 13% всех походов в столичные кафе и рестораны.

Что говорят рестораторы

Владельцы кафе и ресторанов заметного роста числа посетителей не видят, а зафиксированное Сбербанком увеличение числа транзакций источник РБК на рынке связывает с ростом популярности безналичных платежей и обелением бизнеса.

Посещаемость заведений общепита за первые шесть месяцев 2023-го выросла год к году в пределах 10%, но не более, говорит основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов. «Если бы в Москве выросла посещаемость на 36%, [у ресторанов] был бы огромный рост выручки, но такой выручки просто нет», — объясняет собеседник РБК. Оборот ресторанов и баров Москвы в первом полугодии увеличился, но Миронов связывает это в том числе с ростом цен: из-за него средний чек в заведениях в среднем вырос на 15%.

С тем, что увеличение количества банковских транзакций в ресторанах — результат не роста посещаемости, а обеления рынка, считает и основатель White Rabbit Family Борис Зарьков. Бизнес вышел из тени, но людей в заведениях питания больше не становится, отметил ресторатор. По его словам, в этом году оборот сопоставимых заведений остается на уровне прошлого года «плюс-минус 2–3%, а местами — минус 10%».

Как обеляется рынок общепита В конце прошлого года стало известно, что Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС обнаружили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Схема действовала с 2018 по 2022 год и представляла собой серию непрозрачных расчетов между компаниями, оказывающими процессинговые услуги, и несколькими кредитными организациями. Она работала по принципу «разлома эквайринга»: безналичная оплата от клиентов проходила через терминал, не принадлежащий ресторану, и даже банки, обслуживающие эти заведения, получали искаженные данные. Если обычно деньги за услуги ресторана зачислялись напрямую заведению от его банка, а выручка декларировалось в полном объеме, то в этой схеме платеж проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, чтобы запутать схему проведения транзакции, объясняли в ФНС. В итоге деньги поступали к компаниям, не относящимся к ресторанному бизнесу, но «генерирующим стабильный поток наличности». Главным звеном в сокрытии налогов была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк». Схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату и держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС. После раскрытия схемы ФНС проверяла несколько сетей ресторанов, в том числе сети кафе «АндерСон», а также рестораны «Менза» и «Ян Примус», сообщил РБК источник на ресторанном рынке. Оборот теневой схемы, как показала проверка, оценивался в 100 млрд руб. в год, а размер преступного дохода составил 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год.

Рост числа посетителей в столичных ресторанах и барах в первом полугодии может составлять не 36%, а чуть меньше, допускает президент ФРиО Игорь Бухаров. На посещаемости общепита, по его мнению, мог отразиться рост популярности внутреннего туризма: на фоне подорожания отдыха в других странах и связанных с поездками за рубеж сложностями люди из других регионов стали чаще приезжать в Москву. А рост оборота скорее связан с ростом цен — здесь президент ФРиО солидарен с Мироновым. По расчетам РБК на основе данных Росстата, средняя стоимость обеда в ресторане Москвы в первом полугодии 2023-го на одного человека составила 1363 руб., что на 14,8% больше относительно уровня прошлого года.

Туристы традиционно тратят на еду больше москвичей — так было всегда, считает Миронов. Он считает, в этом году туристов в Москве точно стало больше, но нужно учитывать, что доля путешественников в московском общепите небольшая. Основные посетители — это москвичи, а также люди, которые живут и работают в столице. До пандемии 80% туристов в Москве были иностранцами, но сейчас их нет, и если бы не внутренний туризм, который спасает ситуацию, то «все стало бы совсем плохо», признает Зарьков.

Что происходит с турпотоком в Москве

Рекордным по количеству туристов в Москве был 2019 год — тогда город посетили 25,1 млн туристов. Резкое падение турпотока было зафиксировано в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, тогда в городе побывали 13,6 млн гостей — на 46% меньше, чем в предыдущем году. После снятия ковидных ограничений внутренний турпоток начал постепенно восстанавливаться: в 2022 году столицу посетили уже 17,9 млн человек, или 71% турпотока доковидного 2019 года и на 1 млн больше, чем в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Количество гостей продолжает расти и в 2023 году: за первые шесть месяцев Москву посетили 10,3 млн путешественников — на 22% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщала заместитель мэра Наталья Сергунина. Большинство гостей, 9,4 млн, были именно российскими туристами, что на 4% больше, чем в 2019 году, уточнила она.

Заметный вклад в восстановление туризма власти связывают в том числе с активным развитием делового сегмента: бизнесмены в поездках тратят в полтора-два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий «четыре звезды» и «пять звезд», указывают в Мостуризме. В первом полугодии, по данным ведомства, столицу чаще всего посещали путешественники из Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.