Субсидии в 100 млрд снизили стоимость билетов на перелеты по России на 8%
Субсидирование российских авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям «дало ощутимый положительный результат», сообщил РБК представитель Минтранса. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки, утверждает он, ссылаясь на анализ Росавиации.
Средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в конце августа составляла:
- при продаже в начале мая, когда еще не были утверждены правила субсидирования — 8470 руб.;
- при продажах в середине июня, когда завершился отбор получателей субсидий — 7420 руб.
В начале августа, учитывая «высокий» сезон и динамическое ценообразование, тариф незначительно вырос — до 7770 руб. Таким образом, разница между средней стоимостью билета в начале августа и при продаже в начале мая, когда правила субсидирования еще не были утверждены, составила 8%.
По словам представителя Минтранса, загрузка кресел самолетов свидетельствует о росте спроса на авиаперевозки. Например, в июле на внутренних маршрутах было занято в среднем 91,5% мест (в июле 2021 года — 85%). В ведомстве заявили, что, несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается: в январе-июле авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров, это почти 90% от аналогичного периода прошлого года.
После начала российской военной операции на Украине авиаотрасль России оказалась под беспрецедентными санкциями. В страну больше нельзя поставлять западные самолеты и запчасти. Страны Евросоюза, США и другие государства прекратили авиасообщение с Россией, а российские самолеты за рубежом стали арестовывать. Есть ограничения и на внутренние рейсы: из-за боевых действий на Украине с 24 февраля закрыты для полетов аэропорты 11 городов на юге и в центральной части России.
Власти решили поддержать отечественных перевозчиков в этих условиях. В частности, российским авиакомпаниям выделили 100 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий, в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт. В конце июня Росавиация провела отбор, по результатам которого были одобрены 32 заявки на субсидии из 34 обратившихся за ними перевозчиков. Четверть выделенной суммы (25,7 млрд руб.) пришлась на «Аэрофлот», 22 млрд руб. досталось S7, еще 14 млрд. руб. — лоукостеру «Победа» («дочка» «Аэрофлота»). В числе других компаний, которые получили поддержку, — «Россия» (10,2 млрд руб.), «Уральские авиалинии» (8,9 млрд руб.), UTAir (6,9 млрд руб.), Smartavia (3,7 млрд руб.).
В Минтрансе заявили, что выплаты субсидий начались «строго по плану» в середине июля и будут осуществляться каждый месяц в зависимости от фактической перевозки пассажиров на внутренних авиалиниях. «Такая методика поддерживает именно пассажира и стимулирует перевозчика к выполнению полетов и перевозке большего числа граждан, а не простою техники», — пояснили в ведомстве.