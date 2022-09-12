Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиации и лизинг судов

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российское правительство выделило более 100 млрд руб. на повышение устойчивости экономики, в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Так, авиационная отрасль получит 25 млрд руб. на поддержку программы логистики воздушного движения и 15 млрд руб. на расширение производства пассажирских самолетов МС-21.

На программу льготного лизинга морских кораблей, в рамках которой до 2030 года планируется построить и передать транспортным компания более 300 судов, направят 15 млрд руб. Выборгский судостроительный завод, где идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, получит адресную субсидию в размере 3 млрд руб.

Более 8 млрд руб. пойдет на докапитализацию фонда развития промышленности. Дополнительно 4 млрд выделят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. 2 млрд руб. предусмотрено на разработку оборудования для производства СПГ (сжиженного природного газа). Еще 5,5 млрд пойдет на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области.

Ранее власти выделили 100 млрд руб. субсидий российским авиакомпаниям на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт. Эта мера призвана поддержать отечественных перевозчиков на фоне санкций: после начала военной операций страны Запада закрыли небо для российских самолетов, а бывшие в лизинге суда за рубежом начали арестовывать. Кроме того, с 24 февраля запрещены полеты в 11 аэропортов на юге России.

По данным Минтранса, эта мера позволила уменьшить стоимость билетов на внутренние рейсы на 8%.