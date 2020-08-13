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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

Новых предпринимателей в 2020 году было на 34,4% меньше, чем в 2019-м. Новых фирм открылось на 31,9% меньше. Самыми провальными месяцами стали апрель и май. Сейчас ситуация восстанавливается, но все равно отстает от прошлого года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первом полугодии 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России более чем на треть снизилось число новых регистраций индивидуальных предпринимателей. Об этом заявили в компании Seldon, которая занимается разработкой информационных систем, передает «РИА Новости».

По сравнению с первым полугодием 2019 года, количество новых зарегистрированных ИП в стране с января по июнь 2020 года сократилось на 34,4%. «Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатель продемонстрировал отскок», — говорится в исследовании.

По данным Seldon, в этот период на 31,9% уменьшилось и число регистраций новых юридических лиц — их было 106,9 тыс. Сильнее всего показатель просел в апреле — на 66,5%. В мае падение составило 47,9% по сравнению с уровнем регистраций новых организаций в 2019 году.

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Экономика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Неохотнее всего новый бизнес открывался в Псковской области — там в первые шесть месяцев 2020 года открылось на 56,5% меньше компаний, чем в аналогичный период 2019-го. Сильно пострадали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — в этих регионах падение показателя составляло от 43,8% до 48,5%.

При этом в Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Бурятии произошел рост открытий новых компаний. Однако ни один российский регион не показал увеличение новых регистраций ИП.

В июне показатель пошел вверх, однако все еще отстает от прошлогодних цифр на 23%.

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Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Экономика
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее в августе оргкомитет ресторанной премии Wheretoeat сообщил, что после ограничений, введенных в России из-за эпидемии COVID-19, открылось только 84% ресторанов. лучше всего у кафе и ресторанов обстоят дела в Москве и на юге страны. Хуже всего — на Урале.

Опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что 40% средних и крупных российских компаний отмечали ухудшение делового климата в стране в июне. Месяцем ранее Промсвязьбанк сообщал о повышении деловой активности малого бизнеса в России.

Автор: Михаил Котляр
Теги: предпринимательство, коронавирус, эпидемия
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Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
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