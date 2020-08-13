Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

Новых предпринимателей в 2020 году было на 34,4% меньше, чем в 2019-м. Новых фирм открылось на 31,9% меньше. Самыми провальными месяцами стали апрель и май. Сейчас ситуация восстанавливается, но все равно отстает от прошлого года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первом полугодии 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России более чем на треть снизилось число новых регистраций индивидуальных предпринимателей. Об этом заявили в компании Seldon, которая занимается разработкой информационных систем, передает «РИА Новости».

По сравнению с первым полугодием 2019 года, количество новых зарегистрированных ИП в стране с января по июнь 2020 года сократилось на 34,4%. «Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатель продемонстрировал отскок», — говорится в исследовании.

По данным Seldon, в этот период на 31,9% уменьшилось и число регистраций новых юридических лиц — их было 106,9 тыс. Сильнее всего показатель просел в апреле — на 66,5%. В мае падение составило 47,9% по сравнению с уровнем регистраций новых организаций в 2019 году.

Неохотнее всего новый бизнес открывался в Псковской области — там в первые шесть месяцев 2020 года открылось на 56,5% меньше компаний, чем в аналогичный период 2019-го. Сильно пострадали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — в этих регионах падение показателя составляло от 43,8% до 48,5%.