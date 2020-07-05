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Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

В свою очередь, чуть больше половины (53,4%) предпринимателей не заметили изменений, а положительную динамику увидела лишь малая часть из них. В мае и вовсе ни одна из опрошенных РСПП компаний не увидела улучшения бизнес-климата
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса указали на ухудшение состояния делового климата в июне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Всего в исследовании приняли участие ст предприятий крупного и среднего бизнеса, представляющих разные сектора экономики.

Несмотря на то что бизнес заявил об ухудшении делового климата, в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды выросло, говорится в результатах опроса. Значение сводного индекса РСПП в июне по сравнению с майскими показателями увеличилось, составив 39,4 пункта (в мае — 35,9). Большинство его компонентов продемонстрировало рост, однако их показатели еще не вернулись к докризисным уровням, отметили авторы исследования.

Рост показали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса. Первый показатель достиг отметки в 37,7 пункта, второй — 33,4. Также выросли индикаторы b2b (бизнес для бизнеса) и логистики, по которым в последние месяцы фиксировались рекордные падения. В июне они составили 39,7 и 41,9 балла соответственно.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В июне, как следует из отчета, в два раза больше предприятий (16,7%) получило новые заказы, чем в мае (8,5%). Помимо этого стабилизировался процесс выполнения контрактных обязательств и финансовое положение компаний. Но исследователи считают, что говорить о восстановлении ситуации в экономике пока рано, поскольку в докризисный период значения индексов не опускались ниже 40 пунктов. В РСПП отметили, что об устойчивом восстановлении можно будет говорить, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов.

«Сейчас в большинстве случаев они чуть выше 30–40 [пунктов]. Вместе с тем отмена ряда ограничений и реализованные меры поддержки бизнеса способствовали увеличению значений компонентов индекса, характеризующих спрос, финансовое положение компаний. По сравнению с провальными показателями в апреле и мае ситуация выглядит значительно лучше», — сообщили в союзе.

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

При этом индекс личных оценок состояния делового климата вырос до 28,7 пункта, тогда как в мае он составлял 19,5. Несмотря на это, мнение бизнесменов на этот счет не сильно поменялось. В прошлом месяце 53,4% крупных и средних предпринимателей сказали, что состояние бизнес-среды не изменилось, 39,8% заявили об ухудшении, и лишь малая часть опрошенных ответила положительно. Для сравнения: в мае мнения между оценками «ситуация ухудшилась» и «не изменилась» разделились поровну, и не было ни одного ответа об улучшении климата.

В РСПП также сообщили, что показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса после майского роста в июне вновь перешли в отрицательную зону, приблизившись к наиболее низкому за последние годы значению (45,6 пункта). За месяц число компаний, которые вели инвестиционные проекты, сократилось на 3%, а на каждом пятом предприятии проходили увольнения, что больше на 4%, чем в мае.

Автор: Михаил Юшков
Теги: средний бизнес, российские компании
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