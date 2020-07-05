Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

В свою очередь, чуть больше половины (53,4%) предпринимателей не заметили изменений, а положительную динамику увидела лишь малая часть из них. В мае и вовсе ни одна из опрошенных РСПП компаний не увидела улучшения бизнес-климата

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса указали на ухудшение состояния делового климата в июне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Всего в исследовании приняли участие ст предприятий крупного и среднего бизнеса, представляющих разные сектора экономики.

Несмотря на то что бизнес заявил об ухудшении делового климата, в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды выросло, говорится в результатах опроса. Значение сводного индекса РСПП в июне по сравнению с майскими показателями увеличилось, составив 39,4 пункта (в мае — 35,9). Большинство его компонентов продемонстрировало рост, однако их показатели еще не вернулись к докризисным уровням, отметили авторы исследования.

Рост показали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса. Первый показатель достиг отметки в 37,7 пункта, второй — 33,4. Также выросли индикаторы b2b (бизнес для бизнеса) и логистики, по которым в последние месяцы фиксировались рекордные падения. В июне они составили 39,7 и 41,9 балла соответственно.

В июне, как следует из отчета, в два раза больше предприятий (16,7%) получило новые заказы, чем в мае (8,5%). Помимо этого стабилизировался процесс выполнения контрактных обязательств и финансовое положение компаний. Но исследователи считают, что говорить о восстановлении ситуации в экономике пока рано, поскольку в докризисный период значения индексов не опускались ниже 40 пунктов. В РСПП отметили, что об устойчивом восстановлении можно будет говорить, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов.