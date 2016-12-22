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«Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России
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«Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России
Бизнес, 11:52
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«Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России
«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов. Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», — объясняет источник в «Аэрофлоте»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила Министерству транспорта изменить образовательные стандарты по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов», чтобы привести их в соответствие с современными требованиями. Об этом говорится в письме ​заместителя гендиректора компании по работе с клиентами Вадима Зингмана, отправленном 31 июля министру транспорта Евгению Дитриху. Копия письма есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два источника в министерстве и «Аэрофлоте». Представитель Минтранса подтвердил РБК, что письмо поступило в министерство и находится на рассмотрении.

В письме указывается, что группа «Аэрофлот» столкнулась с дефицитом пилотов и эта проблема будет только усугубляться. В 2018 году группа планирует принять на работу не менее 350 пилотов, из них не более 300 пилотов из числа выпускников средних и высших учебных заведений гражданской авиации. В целом же потребность отрасли гражданской авиации в летном составе из числа выпускников учебных заведений оценивается в 900 пилотов. А согласно прогнозу развития до 2030 года, ежегодно российским авиакомпаниям необходимо будет нанимать по 1700 пилотов, пишет Зингман.

Однако российские вузы выпускают лишь около 750 пилотов в год, что существенно ниже потребностей рынка, замечает замглавы «Аэрофлота». Он также напоминает, что в негосударственных учебных заведениях в России не производится подготовка пилотов.

​«Помимо недостаточного количества выпускаемых пилотов существуют проблемы с качеством их подготовки, в особенности с соответствием знаний в области прикладных дисциплин реальным потребностям компаний», — пишет Зингман. Есть проблемы и с необходимым налетом часов для работы пилотом, добавляет он. В качестве примера топ-менеджер приводит «Аэрофлот», который в первом полугодии 2018 года выполнил план по приему выпускников летных учебных заведений только на 70% «из-за отсутствия у уже отобранных кандидатов необходимого налета часов».

Источник в «Аэрофлоте» сказал РБК, что «давно пора менять систему подготовки летных кадров и привести ее в соответствие с общемировыми стандартами». «В российских вузах на подготовку пилота уходит пять лет, при этом их готовят не на современные типы самолетов, а на те, которые давно уже не эксплуатируются. Даются знания, позволяющие разобрать и собрать «кукурузник», разбираться в «законах термодинамики»...» — перечисляет он. Все эти знания «не нужны пилотам современных самолетов», заключает собеседник РБК. Однако, когда выпускник приходит в авиакомпанию, его приходится переучивать, добавляет он.

​Рост дефицита пилотов может оказаться «основным фактором, сдерживающим развитие гражданской авиации в среднесрочной перспективе», предупреждает Зингман в письме Минтрансу. Для того чтобы этого избежать, авиакомпания предлагает кроме изменения стандартов образования еще ряд мер. Одна из инициатив — разрешить обучение пилотов по программе среднего профессионального образования по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» на базе учебных центров крупных авиакомпаний. Кроме того, «Аэрофлот» предлагает Минтрансу обратиться в Министерство обороны для организации работы с офицерами запаса летных специальностей, чтобы военные летчики, которые ушли в отставку, могли переобучаться и работать в гражданской авиации. Еще одно предложение — организовать производство российских учебно-тренировочных самолетов, которые бы соответствовали современным требованиям, говорится в письме.

Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на запрос РБК.

«Аэрофлот» одним из первых в 2017 году публично признал проблему дефицита пилотов, которые массово начали уходить в азиатские авиакомпании. Для того чтобы решить эту проблему, авиакомпания вводила дополнительные бонусы и поднимала зарплату пилотам. В 2018 году «Аэрофлот» даже начал прием бывших военных летчиков. Несмотря на все эти меры, в июне 2018 года гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что вопрос с дефицитом в авиакомпании остается.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Аэрофлот» , Минтранс
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