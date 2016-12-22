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FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций
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FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций
Новые санкции США, 09:37
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FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций
По данным Financial Times, в плане En+ говорится о согласии Олега Дерипаски сократить свою долю в группе до уровня менее 45%
Олег Дерипаска (Фото: Ruben Sprich / Reuters)

Крупнейший акционер UC Rusal группа En+ Олега Дерипаски направила в Министерство финансов США окончательный план по выводу компании из-под санкций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с предложением.

По данным газеты, в плане, представленном в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, Дерипаска соглашается сократить свой пакет в En+ до уровня ниже 45% путем передачи акций банку ВТБ (сейчас контролирует 9,62% En+). Бизнесмену в настоящее время принадлежит 66% акций группы (через которые он контролирует 48,13% UC Rusal).

Новый план американские власти еще не одобрили, пишет газета, отмечая, что у Вашингтона может вызвать вопросы участие в нем ВТБ, находящегося под американскими санкциями. Но согласно предложению En+ акции должны быть переданы на время действия санкций, пишет издание. Источник FT также сообщил, что в плане подтверждается согласие Дерипаски юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+. Кроме того, предложение группы содержит пункт, согласно которому дивиденды Дерипаски от оставшегося пакета акций будут направлены на escrow-счет (специальный счет, где учитываются активы до наступления определенных обстоятельств) без возможности вывода денег до тех пор, пока бизнесмен не будет удален из санкционного списка.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк приветствует любое решение, которое позволит вывести En+ из-под американских санкций. Банк «готов принять участие в реализации плана, согласованного с OFAC», добавили в ВТБ.

Представитель En+ от комментариев отказался.

На фоне сообщений FT в понедельник глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group показали рост на торгах Московской биржи: максимальный рост составил 4,6%, до 293 руб., по данным на 11:08 мск — до 290 руб.

UC Rusal попала под санкции США в апреле. Ограничения предполагают заморозку активов компании в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на ведение с ней бизнеса. Согласно первоначальным требованиям США американские инвесторы должны были до 7 мая избавиться от акций и долговых инструментов подсанкционных компаний и до 5 июня разорвать с ними контракты. Позднее окончание срока, во время которого можно было проводить сделки, перенесли на 23 октября.

В апреле Минфин США сообщил, что готов снять ограничения в отношении UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля над компанией и выйдет из ее капитала.

В мае бизнесмен покинул совет директоров En+.​ В июле ​стало известно, что председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер предложил исключить группу из санкционного списка США до формального снижения доли Дерипаски в ее капитале. План Баркера предполагал передачу активов российского бизнесмена структуре, которую одобрит OFAC.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Авторы: Маргарита Девяткина, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска , Минфин США
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