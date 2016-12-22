Акционеры En+ утвердили состав совета директоров без Дерипаски

Акционеры En+ на ежегодном собрании 26 июля провели голосование в том числе о составе совета директоров. В него вошли девять человек, причем бенефициар компании Олег Дерипаска включен не был.

В состав совета директоров избраны независимые директора лорд Грегори Баркер и Филипп Мейлфейт, а также исполнительные директора Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.

Этот состав был утвержден акционерами единогласно.

Дерипаска покинул совет директоров компании 18 мая после того, как он и En+ оказались под санкциями США. Позднее из совета также вышли четыре его представителя.