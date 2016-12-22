Акционеры En+ утвердили состав совета директоров без Дерипаски
Бизнес, 17:58
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Акционеры En+ утвердили состав совета директоров без Дерипаски
Акционеры En+ на ежегодном собрании 26 июля провели голосование в том числе о составе совета директоров. В него вошли девять человек, причем бенефициар компании Олег Дерипаска включен не был.
В состав совета директоров избраны независимые директора лорд Грегори Баркер и Филипп Мейлфейт, а также исполнительные директора Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.
Этот состав был утвержден акционерами единогласно.
Дерипаска покинул совет директоров компании 18 мая после того, как он и En+ оказались под санкциями США. Позднее из совета также вышли четыре его представителя.
заключается в снижении доли Дерипаски до уровня ниже 50% и назначении новых членов совдира. Баркер предложил передать активы Дерипаски в управление структуре, которое получит одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.