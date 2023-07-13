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Внуково в 2023 году потеряет 3 млн пассажиров «Победы»

Из-за перевода половины рейсов «Победы» Внуково потеряет 3 млн пассажиров лоукостера
Внуково в 2023 году недосчитается почти 3 млн пассажиров «Победы» из-за перевода части рейсов лоукостера в Шереметьево. Потери будут частично компенсированы рейсами новых перевозчиков, рассказал РБК глава комплекса Виталий Ванцев
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Внуково потеряет около 3 млн пассажиров «Победы» в 2023 году, потому что лоукостер (входит в группу «Аэрофлот») в ноябре прошлого года перевел половину своих рейсов в московский аэропорт Шереметьево. Об этом в интервью РБК заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев.

По данным Росавиации, в январе—мае пассажиропоток Внуково сократился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 5,1 млн человек, а Шереметьево вырос на 41,8%, до 12,6 млн. По итогам всего 2023 года Внуково планирует обслужить 14,5 млн пассажиров, сообщил Ванцев, то есть предварительно на 12% меньше, чем в 2022-м, когда пассажиропоток составил 16,4 млн. Представитель Шереметьево отказался от комментариев, РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и «Победы».

По словам Ванцева, 1,5 млн из 3 млн пассажиров «Победы» Внуково намерено компенсировать за счет новых рейсов других перевозчиков. «К нам перешли Pegasus Airlines [из Домодедово], у нас начала полетную программу Fly Arna, входящая в группу компаний Air Arabia Group, появились рейсы на Грузию — это вообще новое направление», — перечислил бизнесмен. Также происходит увеличение объемов рейсов базовой авиакомпании Utair.

Информация о возможном переводе всех рейсов «Победы» из Внуково в Шереметьево появилась летом прошлого года. Тогда же прошли сообщения, что лоукостеру пришлось бы заплатить большой штраф (около 2 млрд руб.), если бы он полностью ушел из Внуково в Шереметьево. Совладелец Внуково это не комментирует, но отмечает, что в договорах со всеми авиакомпаниями, получающими от аэропорта скидки, заложены штрафы в случае сокращения полетных программ. «Они должны нам компенсировать эти скидки. В каждом случае по-своему, у «Победы» здесь нет эксклюзива», — пояснил он. По его словам, группа «Аэрофлот» в итоге посчитала, что для нее выгоднее перевести в Шереметьево только часть парка «Победы».

Действующий контракт между Внуково и лоукостером подписан до 31 декабря 2024 года. По зимнему расписанию 2023–2024 годов «Победа» будет летать по 21 направлению, включая семь международных, из Внуково, по 28 российским — из Шереметьево.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Виталий Ванцев аэропорт Внуково лоукостер «Победа» аэропорт Шереметьево Аэрофлот
АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
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