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Бизнес ,  
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«Победа» задумалась об уходе из Внуково в Шереметьево

Лоукостер «Победа» может переехать из аэропорта Внуково в Шереметьево. В авиакомпании считают, что это поможет собрать в одном месте все материальные ресурсы группы и предложить пассажирам выгодные маршруты
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево, пишут «Известия» со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами авиакомпании. Два собеседника газеты сообщили, что перевод в другой аэропорт возможен уже в сентябре. Сейчас Шереметьево является базовым аэропортом для «Аэрофлота», Внуково — для «Победы». Пресс-служба «Победы» подтвердила РБК, что перевод рейсов в Шереметьево обсуждается, решение по вопросу «может быть принято к июлю».

«Аэропорт Шереметьево для авиакомпании «Победа» хорошо знаком, компания до летнего расписания 2022 года часть полетов выполняла из этого аэропорта. Компанию полностью устраивает качество обслуживания рейсов, в том числе способность Шереметьево осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет лоукостеру держать налет на высоком уровне и быть максимально эффективным», — заявили в пресс-службе «Победы».

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РБК, что хэндлинговая компания Внуково UTG неожиданно прислала «Победе» уведомление о расторжении действующего контракта, после чего предложила новые условия работы по наземному обслуживанию с повышением тарифа по большинству услуг на 30–40%.

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Фото:Lex Rayton / Global Look Press

«Победа» выполняла полеты из Шереметьево в мае 2021 года и планировала наращивать полеты из этого аэропорта летом 2022 года. Но из-за санкций с апреля компания временно прекратила полеты из Шереметьево, чтобы эффективнее использовать авиапарк.

По данным «Известий», в случае переезда обслуживать рейсы «Победы» будут в терминале D Шереметьево, где компания в прошлом году уже открыла брифинг-пространство для своих экипажей (там они готовятся к полетам). Однако окончательное решение по терминалу не принято.

Повлиять на решение перебазировать авиакомпанию из Внуково в Шереметьево могут тарифы на обслуживание в нынешнем базовом аэропорту «Победы», сказали несколько источников «Известий». «Победа» является крупнейшим перевозчиком Внуково: в 2021 году на долю авиакомпании пришлось 48% пассажиропотока аэропорта.

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В марте Шереметьево из-за снижения объема перевозок временно вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу. Еще раньше все рейсы из терминала D перевели в терминалы В и С. Это ограничение действует с 15 марта «в связи с вынужденными ограничениями в сфере международных авиаперевозок», поясняла пресс-служба авиакомпании. Терминал E закрыли еще в марте 2020 года в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Руководство аэропорта также приняло решение приостановить инвестиционные процессы, «перераспределить производственные ресурсы» и «оптимизировать технологические процессы».

Своей основной задачей аэропорт называл максимальное сохранение производственного потенциала компании, чтобы в перспективе быстро нарастить объемы пассажирских и грузовых перевозок. C 21 марта аэропорт также перевел в режим простоя 20% сотрудников.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Артём Кореняко Артём Кореняко
«Победа» Группа «Аэрофлот» Внуково Шереметьево

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