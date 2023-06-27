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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 30%

Российские авиакомпании в мае 2023 года увеличили перевозки пассажиров почти на треть
В январе—мае пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 21%, до 37,5 млн человек, — за счет развития внутренних перелетов. Эксперты считают, что перевозки по итогам всего 2023 года могут вернуться на досанкционный уровень
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Авиакомпания «ЮТэйр» UTAR ₽9,21 -2,33% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе—мае 2023 года вырос почти на 21%, до 37,5 млн человек, следует из данных Росавиации. Это максимальный темп роста с начала 2023 года. В частности, за май перевозки сразу подскочили на 30% к маю предыдущего года, достигнув 8,7 млн пассажиров в месяц, что лишь на 1,4% меньше, чем в мае 2021 года, когда компании работали не под санкциями, введенными против России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 30%

Самый негативный вклад в объемы перевозок в этом году внес январь, когда они упали на 11% (до 7,2 млн человек) по сравнению с еще досанкционным январем 2022 года, но за первый квартал уже было зафиксировано повышение на 10,1% (до 21,2 млн человек).

С конца февраля 2022 года российским авиакомпаниям запрещено летать в Евросоюз и другие страны, а также приобретать самолеты западного производства, комплектующие к ним, а также услуги техобслуживания и др.

За последние пять лет пассажиропоток авиакомпаний в январе—мае был выше только в 2019 году, когда услугами перевозчиков воспользовались 45 млн человек (на 20% больше, чем за пять месяцев 2023 года). Пассажиропоток лидера отрасли — группы «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа», вырос в мае на 35,9%, до 3,7 млн человек.

Почему растет пассажиропоток

Причины существенного роста пассажиропотока связаны с «эффектом низкой базы» 2022 года и открытием новых локальных туристических направлений в стране, говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева. Существенный рост в этом году вполне отражает стабилизацию рынка и отложенный спрос на туристические путешествия, соглашается авиационный эксперт Григорий Померанцев. Основной тренд последнего года — рост внутреннего туризма, доля перевозок в обход Москвы увеличивается, отмечал в конце мая в интервью РБК гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин. Так, в мае 2023 года аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) благодаря росту пассажиропотока на 30% стал вторым аэропортом страны по числу обслуженных пассажиров (1,75 млн), уступив только Шереметьево.

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В 2023 году из Пулково запущены рейсы в Горно-Алтайск, Владивосток и Читу, увеличено количество рейсов в Челябинск, Екатеринбург, Самару, Калининград и по другим внутренним направлениям. Лидерами по росту пассажиропотока стали Волгоград, Екатеринбург, Самара, Уфа и Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет Пулково).

Международная маршрутная сеть Пулково развивается главным образом за счет развития рынков Азии, Африки и Ближнего Востока. В 2023 году запущены рейсы в Пекин (Китай) и Тегеран (Иран), увеличено количество рейсов в Дубай (ОАЭ) и по популярным направлениям стран СНГ, указали в пресс-службе.

Пассажиропоток аэропорта Сочи за пять месяцев этого года вырос на 31%, до 4,34 млн человек. Основной причиной роста трафика стало развитие региональной маршрутной сети, минуя Москву, говорит директор по авиационной коммерции группы компаний «Аэродинамика» Александр Никонов. За пять месяцев 2023 года прирост пассажиропотока на ключевых региональных маршрутах составил порядка 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, указывает он. Самыми популярными направлениями стали Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Петербург. «С учетом трансферных возможностей аэропорта и наступлением туристического сезона мы можем ожидать дальнейшего развития пассажирских перевозок на региональных направлениях», — сказал Никонов.

Какие перспективы у рынка

По итогам 2023 года авиакомпании перевезут 101,2 млн пассажиров, прогнозировал в начале июня Минтранс. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году, когда авиакомпании перевезли 95,2 млн человек. Однако этот прогноз «консервативно занижен», считает Померанцев. «Рынок вполне может вернуться к показателям 2021 года (111 млн человек) за счет восстановления международного трафика, въездного и внутреннего туризма, а также активизации бизнеса, переориентированного на альтернативные международные рынки», — поясняет он.

Еще оптимистичнее директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин: «Если не произойдет каких-либо экстраординарных событий на авиарынке или в экономике в целом, по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний может достичь 110–120 млн человек». Более того, в случае сохранения текущих, относительно благоприятных предпосылок вполне можно говорить о пассажиропотоке на уровне 120–125 млн, полагает он.

Однако темпы роста пассажиропотока будут замедляться по мере увеличения стоимости авиабилетов и приближения к доковидному уровню пассажиропотоков, замечает директор практики «Машиностроение и транспорт» Strategy Partners Роман Тиняев. В мае Росстат уже зафиксировал максимальную с 2000 года цену за перелет по России «экономом» — почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Правда, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда не согласились с этой оценкой — по данным ведомства, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь—сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%).

Темпы роста пассажиропотока начнут традиционно замедляться в октябре—ноябре, когда закончится период летных отпусков, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Однако на пассажиропоток может повлиять изменение геополитической и экономической ситуации, оговаривается он.

Перспективы 2024 года будут зависеть от общей экономической ситуации, наличия платежеспособного спроса, динамики цен на авиабилеты, открытия аэропортов на юге России, говорит Тиняев. Скорее всего, в следующем году рост продолжится, считает управляющий партнер консалтинговой компании НЭО Алексей Романов. Но все зависит от своевременности поставок новых российских самолетов, предупреждает он. «Если мы не увидим дальнейшего обострения геополитической и макроэкономической картины с текущих уровней, то пассажиропоток по итогам 2024 года может вырасти на 5–7%», — считает Кулиева.

Возможности для дальнейшего роста пассажиропотока у российской гражданской авиации исчерпаны, считает заместитель гендиректора транспортно-логистической компании MLP Глеб Белавин. «Это связано с общим падением доходов у населения, удорожанием стоимости обслуживания [авиатехники] вкупе с увеличивающейся ценой авиатоплива», — объясняет он. Перспективы на 2024 год не сильно лучше текущего периода: продолжающееся геополитическое противостояние не будет способствовать возвращению западных перевозчиков, открытию новых направлений и, как следствие, увеличению существующего пассажиропотока, пессимистичен Белавин.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса, Росавиации, крупнейших авиакомпаний и аэропортов.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
пассажиры полеты пассажирские перевозки Авиакомпании авиация Росавиация
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