Первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси вылетел из Внуково
Первый после возобновления рейсов самолет авиакомпании «Азимут» вылетел в Тбилиси из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РБК.
Борт Superjet 100 должен был вылететь в 8:50, но отправился в Грузию с задержкой yf несколько минут, в 9:07. Ожидается, что он прибудет в Тбилиси в 13:38 по местному времени (12:38 мск), следует из данных онлайн-табло.
Рейсы в Грузию из России не выполнялись с июня 2019 года. 10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для грузинских граждан.
Запрет был введен после протестов в Грузии из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера.
Грузинские власти подчеркнули, что позволят полеты в страну только тех российских авиакомпаний, которые не находятся под санкциями Запада. Пока разрешение получила только авиакомпания «Азимут». Кроме того, полеты в Россию возобновит грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.