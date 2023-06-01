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Песков после данных ФСБ назвал процент владельцев айфонов в Кремле

Песков — про данные ФСБ об Apple: в Кремле многие используют iPhone в личных целях
Фото: Анна Сергеева для РБК
Фото: Анна Сергеева для РБК

Многие сотрудники администрации президента продолжают использовать iPhone в личных целях, некоторые отказываются от них, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас в среднем, по статистике, процентов 20–30 пользуются айфонами, iOS-системой. А процентов 80–70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, она и здесь, в администрации. Конечно, вся эта информация заслуживает внимания. <...> Все эти гаджеты абсолютно прозрачны», — сказал Песков.

На вопрос, следует ли запрещать чиновникам пользоваться этими телефонами в личных целях, Песков ответил: «У нас нет полномочий даже выносить такие рекомендации. <…> Разумеется, те, кто работает на госслужбе, те, кто работают с гостайной, имеют соответствующие формы допуска разной категории, в целом живут в условиях определенных ограничений».

1 июня ФСБ сообщила, что совместно с ФСО выявила «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». Что именно происходило с телефонами после заражения и удалось ли устранить «аномалии», в ведомстве не рассказали.

В сообщении спецслужба называет это «разведывательной акцией американских спецслужб». В ФСБ считают, что выявленные «аномалии» «свидетельствуют о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом», в частности с Агентством национальной безопасности США. По информации ФСБ, заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России.

Песков еще в конце марта говорил, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента запрещено использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях.

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«Коммерсантъ» писал, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента обяжут отказаться от iPhone — вероятно, потому что те более подвержены взлому и шпионажу со стороны стран Запада. Один из источников издания рассказал о рекомендации чиновникам покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».

Теги
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